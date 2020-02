Wie soll der Verkehr in Gifhorn bald fließen?

Gifhorn

Wie sieht in einigen Jahren der Verkehr in Gifhorns Innenstadt aus? Was soll sich wo ändern? Mit der Entwicklung eines Konzepts ist die WVI GmbH schon länger beauftragt, Bürger waren bei Infoveranstaltungen nach Ideen gefragt – nun geht es intensiver in die politische Beratung. Zielrichtung der Verwaltung: Der so genannte Planfall 3 – Klimaschutz-Szenario soll auf den Weg gebracht werden. Der sieht vor, dass Gifhorner mehr auf Rad und Bus setzen.

Gifhorner bevorzugen das Auto

Der Ist-Zustand ist hinlänglich bekannt: Gifhorner fahren gerne und viel mit dem Auto in die Stadt. 69 Prozent aller Wege werden mit dem Auto zurück gelegt. Dieser Anteil sei höher als in vergleichbaren Städten. Soweit die Ausgangslage: Nach den bisherigen Etappen der Bestandsaufnahme ist es nun an der Reihe, eine Strategie mit einigen Schlüsselprojekten auf den Weg zu bringen. Erklärte Ziele dabei: Gifhorn soll fahrradfreundlicher werden, die Einfallstraßen der Straßen sollen neu gestaltet werden und ein Parkleitsystem erarbeitet werden.

Fahrradabstellplätze sollen entstehen

Konkrete Maßnahmen, die vorgeschlagen werden: Unter anderem sollen an Bushaltestellen und in der Rathausstraße Fahrradabstellplätze geschaffen, das Radwegenetz optimiert werden. Lüneburger Straße sowie Braunschweiger Straße erhalten ein neues Gesicht. Größter Batzen ist dabei die Umgestaltung die Braunschweiger Straße, konkret der Bereich zwischen Bergstraße und Schillerplatz. Mögliche Ausführung könnte in 2023 sein, Kosten: 830 000 Euro.

Mehr Elektromobilität

Auch die Optimierung der Ampeln an Kreuzungen soll erfolgen – unter dem Aspekt, dass alle Verkehrsteilnehmer und Fußgänger davon profitieren. Heidlandkreuzung, Hamburger Straße/Luisenhof, Braunschweiger Straße an mehreren Stellen sind hier aufgeführt. Auch die Elektromobilität will die Stadt fördern. Eine Maßnahme: Die Einrichtung von zehn Normal-Ladepunkten noch in diesem Jahr.

Ein Quartier als Vorreiter

Ein ganzes Stadtviertel soll Vorreiter in Sachen nachhaltige Mobilität werden: Im Gespräch sind hier die Südstadt und das Quartier Am Laubberg, das auf dem alten Klinikareal an der Bergstraße entsteht.

Das strategische Grundsatzpapier geht nun in die politischen Gremien. Am 2. März tagen dazu alle Ortsräte der Stadt Gifhorn parallel zum Ausschuss für Stadtplanung. Am 23. März geht das Thema in den Stadtrat.

Lesen Sie auch

Von Andrea Posselt