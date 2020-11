Leistungswettbewerb des Handwerks: Zwei Sieger aus dem Landkreis Gifhorn

Landkreis Gifhorn

42 Gesellinnen und Gesellen aus dem Bezirk der Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade sind Sieger im Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks. Darunter sind auch zwei aus dem Landkreis Gifhorn.

Dachdecker-Geselle Niklas Kelm hat seine Ausbildung beim Isenbütteler Dachdeckermeister Hans-Jürgen Henters absolviert, Textilreinigerin Maren Holtmann war bei Michael Holtmann in Wittingen in der Ausbildung. Die beiden gehören zu den besten Azubis ihres Jahresgangs und haben damit die Chance, nach ihrem Sieg auf Kammerebene auch den Landestitel zu holen und schließlich sogar bundesweit die oder der Beste zu werden.

Kammerpräsident Detlef Bade lobt auch die hervorragenden Ausbilderinnen und Ausbilder

„Ich bin stolz auf diese jungen Handwerkerinnen und Handwerker, die in unserem Wirtschaftsbereich in diesem Jahr die beste Gesellen- oder Abschlussprüfung abgelegt haben“, gratulierte Kammerpräsident Detlef Bade. Er dankte neben Eltern und Lehrern auch den „hervorragenden Ausbilderinnen und Ausbildern, die in der Lehre das weitergeben, was sie früher selbst einmal erlernt haben. Sie haben einen entscheidenden Anteil daran, dass unser Berufsnachwuchs in den Prüfungen hervorragende Ergebnisse erzielt hat.“ Als Anerkennung dafür erhielten auch die Ausbildungsbetriebe eine Urkunde.

„Zeigen Sie der Konkurrenz, wie erstklassig die Ausbildung zwischen Cuxhaven und Clausthal-Zellerfeld ist“

Der Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks ermittelt in jedem Jahr die besten Gesellinnen und Gesellen Deutschlands. Die Teilnehmer müssen sich über die Innungs-, Kammer- und Landesebene bis hinauf zum Bund mit den jeweils Besten aus ihrem Gewerk messen. Den 42 Kammersiegerinnen und -Siegern wünschte Bade viel Erfolg für den weiteren Wettbewerbsverlauf: „Zeigen Sie der Konkurrenz, wie erstklassig die Ausbildung im Handwerk zwischen Cuxhaven und Clausthal-Zellerfeld ist.“

Von der AZ-Redaktion