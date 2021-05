Leipzig will Gifhorns Freiheitsglocke nicht

Gifhorn

Zwei Jahre liefen die Gespräche, zwei Jahre wurde ohne Ergebnis diskutiert und verhandelt: Der Wunsch von Mühlenmuseums-Chef Horst Wrobel, dass seine Freiheitsglocke in Leipzig an die Friedliche Revolution in Deutschland vor mehr als drei Jahrzehnten erinnert, erfüllt sich nicht. Die sächsische Metropole hat das Geschenk-Angebot des 86-Jährigen ausgeschlagen.

„Die Anlage ist überwältigend“, schwärmte Bernd Edlich 2018 bei einem Gifhorn-Besuch. Der Leipziger war mit seiner Frau Christel, Barbara und Erhard Hornig sowie Tamara und Wolfgang Hildebrand damals zufällig auf dem Museums-Gelände gelandet – und hatte den Stein im November 2018 ins Rollen gebracht. „Die Delegation war mehrfach hier, ich habe ihnen Prospekte von dem 2007 errichteten Freiheitsglocken-Denkmal mitgegeben“, berichtet Wrobel.

Ein Geschenk aus Gifhorn

Der Chef des internationalen Mühlenmuseums konnte sich von Anfang an mit der Idee anfreunden, Leipzig das imposante Denkmal zu schenken. „Für mich war der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung nämlich das größte Ereignis in der deutschen Geschichte“, so Wrobel. Leipzig ist wie keine andere deutsche Stadt im Jahr 1989 zum Symbol der Friedlichen Revolution geworden. „Dort hätte das Glockendenkmal mehr Beachtung als in Gifhorn gefunden“, ist Wrobel überzeugt.

Inzwischen hätten die Verantwortlichen im Leipziger Rathaus abgewunken und signalisiert, dass kein Interesse an dem Geschenk aus Gifhorn bestehe, so Wrobel. „Da ist einiges völlig schief gelaufen“, steht für den 86-jährigen Unternehmer fest. Die Delegation, die das Wrobel-Angebot kurz nach dem Gifhorn-Besuch Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) unterbreitete, bekam bereits im Januar 2019 eine Absage.

Eine eiförmige Demokratieglocke gibt’s bereits

Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) verwies dabei auf die seit 2009 am Leipziger Augustusplatz installierte, eiförmige Demokratieglocke, Zudem halte die Stadt an dem Ziel fest, langfristig „ein Einheitsdenkmal mit europäischer Ausstrahlung entstehen“ zu lassen. Eine weitere künstlerische Umsetzung in Form einer Freiheitsglocke „würde in Leipzig nicht die gewünschte Aufmerksamkeit erzielen“, berichtete die Leipziger Volkszeitung (LVZ).

Ob und wann Leipzig sein Freiheitsdenkmal bekommt, steht vorerst in den Sternen. Der gesamte Prozess ist inzwischen als mehrstufiges Verfahren mit hoher Bürgerbeteiligung geplant und wird von der Stiftung Friedliche Revolution begleitet. Wrobel hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass das Läuten der riesigen Glocke doch einmal in Leipzig ertönt. „Ich bin gesprächsbereit und halte mein Angebot aufrecht“, so der Museumschef. Kontakt nach Leipzig habe es jedoch seit einem Jahr nicht mehr gegeben.

Die Gifhorner Freiheitsglocke ist die größte Glocke Niedersachsens

Die „Europäische Freiheitsglocke“ ist mit einem Gewicht von über zehn Tonnen die größte Glocke Niedersachsens und zählt auch zu einer der größten Glocken Deutschlands. Für den Guss der Glocke arbeitete Wrobel mit der traditionsreichen Königliche Glockengießerei der Niederlande „Royal Eijsbouts“ in Asten zusammen. Das Denkmal-Ensemble ist mehr als 16 Meter hoch und gehört zum Glockenpalast „Die Brücke“.

Von Uwe Stadtlich