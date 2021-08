Sein Schicksal hat die Menschen in und um Leiferde bewegt: Der Circus Mirage hing wegen Corona fest. Die Schausteller-Familie Lauenburger bangte um die Existenz. Dank Spenden überlebte die Truppe. Nun geht’s wieder los: In Gifhorn feiern Akrobaten und Clowns ab 12. August Premiere der Show „World of fantasy“.