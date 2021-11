Gifhorn

Wer rasch eine Handwerksfirma braucht, muss Geduld und gute Nerven haben. Laut Zentralverband des Deutschen Handwerks fehlen derzeit nämlich bundesweit 250 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Fachkräftemangel kann zukünftig nur durch mehr Ausbildungsangebote erfolgreich bekämpft werden. Viele Handwerksfirmen in und um Gifhorn haben darum Post von der Arbeitsagentur bekommen.

Die Agentur werbe bei den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern dafür, auszubilden, weiß Sprecherin Wiebke Saalfrank um die Bedeutung des Nachwuchses für den Fortbestand der Unternehmen. „Wir haben bereits jetzt rund 200 Handwerkbetriebe des Landkreises angeschrieben, um die Ausbildung 2022 zu forcieren und Ausbildungsplätze einzuwerben. Denn nur, wenn wir die Lehrstellen kennen, können wir unsere Bewerberinnen und Bewerber damit zusammenbringen“, so Saalfrank.

Initiative für mehr Lehrstellen

Wie wichtig die Initiative der Agentur für mehr Lehrstellen in Gifhorns Handwerksbetrieben ist, belegen Zahlen. Der Agentur für Arbeit wurden im Ausbildungsjahr 2020/2021 für den Landkreis Gifhorn insgesamt 806 Ausbildungsplätze gemeldet, das entspricht in etwa dem Vorjahresniveau (812 Ausbildungsplätze). Im Vergleich zu 2018/2019, also vor Corona, sind es jedoch 95 Ausbildungsplätze weniger (901) – eine deutliche Abnahme.

Das Handwerk spielt wichtige Rolle

Das Handwerk spielt in Sachen Lehrstellen eine wichtige Rolle. „Mit Stand 30. September 2021 hatten wir von den 806 Ausbildungsplätzen insgesamt 198 aus dem Handwerk. Im Jahr davor waren es im Handwerk noch 222 von 812 Ausbildungsplätzen und mit Stand 30. September 2019 sogar 274 von 901 Lehrstellen“, geht Saalfrank auf den feststellbaren Abwärtstrend ein.

Diese Negativ-Entwicklung ist leider auch auf Seiten des Nachwuchses feststellbar – und macht die Sache für Betriebe und Arbeitsagentur nicht einfacher. „Auf der Bewerberseite hatten wir im Landkreis Gifhorn mit Stand 30. September 2021 832 Bewerber, davon 289 mit dem Zielberuf im Handwerk. Im Vorjahr waren es noch 946 Bewerber und 341 davon mit dem Zielberuf Handwerk. 2019 – vor Corona – wurden sogar 1099 Bewerber, davon 356 mit dem Zielberuf Handwerk, gezählt“, führt Wiebke Saalfrank aus.

Die Gründe für den Negativ-Trend

Die Sprecherin der Arbeitsagentur erläutert die Gründe für die Entwicklung. Der Rückgang bei den Bewerberinnen und Bewerber stehe in Verbindung mit demografischen Aspekten und einem anhaltenden Trend zur Akademisierung. Zudem habe die Agentur in den Lockdown- und Schulschließungsphasen die Jugendlichen weniger erreichen können. Ferner hätten sich viele junge Menschen auch für einen weiterführenden Schulbesuch entschieden.

Den Jugendlichen die vielfältigen Möglichkeiten und Chancen in den Handwerksberufen aufzeigen: Darum geht’s den Betrieben im Kreis Gifhorn und auch der Arbeitsagentur. „Zum Beispiel findet sich der Kfz-Mechatroniker als Handwerksberuf auch immer in den Top Ten wieder – wenngleich hinter dem Kaufmann-Büromanagement“, kennt Saalfrank die Wünsche und Vorlieben in Sachen Ausbildung und Zukunftspläne.

Gute Zukunftschancen im Handwerk

„Die Berufsoptionen im Handwerk sind sehr gut. Die Nachwuchskräfte werden dringend gebraucht“, erklärt Saalfrank. Außerdem biete das Handwerk eine hohe Arbeitsplatzsicherheit und viele Karrieremöglichkeiten mit Perspektive. Mit Netzwerken, Börsen und Weiterbildungen wolle man darum 2022 verstärkt für handwerkliche Berufe werben.

„Es ist übrigens auch jetzt noch möglich, in das gestartete Ausbildungsjahr einzusteigen“, sagt Saalfrank. Wer Interesse habe, könne sich an die Berufsberatung wenden. „Die Nachvermittlung läuft zusammen mit unseren Partnern bis Anfang 2022“, so die Sprecherin der Arbeitsagentur.

Von Uwe Stadtlich