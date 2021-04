Lehrstellen: Sorgen, obwohl sich der Kreis Gifhorn gegen den Corona-Trend stemmt

Gifhorn

Laut dem Statistischen Bundesamt bricht der Ausbildungsmarkt durch Corona in ganz Deutschland ein. Dieser Negativ-Trend lässt sich jedoch nicht auf den Landkreis Gifhorn übertragen. „Corona und die damit verbundenen Unsicherheiten verschärfen die Situation natürlich auf dem Ausbildungsmarkt“, erklärt Ulf Steinmann, Chef der Agentur für Arbeit in Helmstedt. „Bundesweit und auch im Gesamtbezirk sind die gemeldeten Ausbildungsstellen derzeit rückläufig – im Landkreis Gifhorn jedoch nicht“, so Steinmann.

Der Landkreis Gifhorn ist vom Rückgang nicht betroffen

Im Gesamtbezirk der Agentur für Arbeit Helmstedt – Gifhorn, Helmstedt und Wolfsburg gehören dazu – gebe es insgesamt einen leichten Rückgang der gemeldeten Ausbildungsstellen um sieben Prozent (170 Stellen) mit Stand März 2021, ergänzt Agentur-Sprecherin Wiebke Saalfrank. „Der Landkreis Gifhorn ist von dem Rückgang jedoch nicht betroffen“, so Saalfrank.

Der Agentur seien derzeit 672 Ausbildungsstellen gemeldet, 501 davon gelten bisher als noch unbesetzt, hat Saalfrank Zahlen für den Kreis Gifhorn parat. Es gebe sogar insgesamt eine Stelle mehr als im März 2020. „Weniger gemeldete Ausbildungsstellen haben wir nur im Gastgewerbe zu verzeichnen, in den anderen Bereichen sind die uns gemeldeten Zahlen vergleichbar zum Vorjahr“, führt Wiebke Saalfrank aus. „Es gibt also derzeit, bis auf die Gastronomie, gute Ausbildungschancen für die jungen Berufsstarter unserer Region“, macht Saalfrank Schulabgängern in schwierigen Corona-Zeit Mut.

Der Bedarf an Fachkräften steigt

Die Statistik für den Landkreis Gifhorn sei zudem Beleg dafür, dass die örtlichen Betriebe des Kreises weiterhin auf das Thema Ausbildung setzen würden. „Und das ist auch richtig so“, verweist Saalfrank darauf, dass nach der Krise der Fachkräftebedarf wieder das bestimmende Thema sein werde.

„Sorgen machen uns vielmehr die Bewerberrückgänge“, blickt Saalfrank in die Zukunft. „Hier haben wir derzeit 575 Bewerberinnen und Bewerber gemeldet – und damit 205 oder 26,3 Prozent weniger als im Vorjahr“, erklärt die Sprecherin der Agentur. „Wir tun natürlich alles, um junge Menschen zu beraten und Bewerber und Arbeitgeber trotz der schwierigen Situation zusammenzuführen“, verspricht Wiebke Saalfrank. Der Lockdown schränke jedoch weiterhin die persönliche Beratung in den Arbeitsagenturen und in den Schulen im Landkreis Gifhorn ein.

Neue Formate wie das Job-Speed-Dating

Digitale Job-Speed-Datings und Ausbildungsplatz-Börsen seien neue Formate, ruft Saalfrank dazu auf, sich unter Tel. (05371) 80 63 33 dafür anzumelden und sich Auskünfte zu holen. Auch auf der Seite von Gifhorns Grille (www.fbz-grille.de) würden in einem Podcast zwei Gifhorner Berufsberaterinnen ihre Arbeit präsentieren und informieren.

Von Uwe Stadtlich