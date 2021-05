Gifhorn

Noch ist nur zu erahnen, wo das neue Ärztehaus einmal stehen wird, nämlich direkt am Eingangsbereich zum Neubaugebiet Lehmweg Süd am Dumfrieser Ring. Seit Mittwoch ist das Projekt als GmbH in trockenen Tüchern. Ein Zeichen dafür, wie sinnvolles Netzwerken in Gifhorn funktioniert. Am 1. Januar 2023 soll das Ärztehaus fertiggestellt sein. Bis auf eine Praxisfläche sind schon alle Räumlichkeiten vergeben.

„Mehr an kurze Wege denken“

Bürgermeister Matthias Nerlich erinnerte beim Vor-Ort-Termin an die Anfänge. Die Stadt müsse sich stets den gesellschaftlichen Anforderungen stellen und sich gut für die Zukunft aufstellen. Da habe es auf der Hand gelegen, in einem Neubaugebiet auch an die Ärzteversorgung zu denken. „Wir wollen ja schließlich künftig mehr an kurze Wege denken. Und auch in Sachen Ärzteversorgung in die Zukunft planen.“

Mit Dr. Klaus Ehlers, Sprecher der Ärzteschaft, habe er dann einen engagierten Ansprechpartner gefunden. Der hält das Modell – mehrere Ärzte und andere medizinische Dienstleister unter einem Dach – für zukunftsweisend – „und vor allem nachhaltig, was die Praxisnachfolge angeht“.

Bis auf eine Praxisfläche ist alles vergeben

Als Investoren des 6-Millionen-Euro-Projektes brachte Ehlers seinen Sohn Maximilian und Andreas Markhardt zusammen. Zwei Etagen mit Staffelgeschoss werden entstehen. Die Praxisfläche beträgt 2000 Quadratmeter. Die zwei Kuben des Gebäudes sind durch ein Treppenhaus verbunden. Bis auf eine 300 Quadratmeter große Praxisfläche sind schon alle Räumlichkeiten vergeben.

Der Standort ist ein klares Plus

So werden Antje Markhardt und Sabine Weisheit mit ihrer Kinderarzt-Praxis dort einziehen. Auch Hausarzt Dr. Wigand von Laffert freut sich schon sichtlich, bald am Dumfrieser Ring praktizieren zu können. Orthopädie-Praxis, Physiotherapie und Sanitätshaus sind weitere Bausteine des Ärztehauses. Carsten Strehmel ist als Apotheker mit im Boot. In einem sind sich alle sicher: Mit der Lage des Ärztehauses – ein Name wird noch gesucht – hätten sie es nicht besser treffen können.

Versorgungsgrad erhöht sich

Weshalb das für Gifhorn ein kleiner Quantensprung bei der Ärzteversorgung sein wird, erklärt Dr. Ehlers so: „Die Praxen sind größer, der Wirkungsgrad damit höher.“ Was Antje Markhardt gleich bestätigt: „Wir vergrößern damit auf jeden Fall den Versorgungsbereich.“ Und obendrein sei das Ärztehaus „familienfreundlich“. In Zahlen könnte das bedeuten, dass pro Tag zwischen 300 und 400 Gifhorner dort medizinisch versorgt werden könnten.

„Einfach schön, etwas für die Region zu machen“

Dass alle von ihrem Projekt profitieren werden, davon sind die Investoren Maximilian Ehlers und Markhardt überzeugt. „Es ist einfach schön, etwas für die Region zu machen“, so Ehlers. Markhardt lobt – wie alle Beteiligten – wie unkompliziert das Projekt auf den Weg gebracht worden ist. So soll es nach dem Wunsch aller auch bleiben: Ende des Jahres soll mit dem Bau begonnen werden, am 1. Januar 2023 dann der Betrieb in den Praxen starten.

Von Andrea Posselt