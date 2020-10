Gifhorn

Außerschulisches und praktisches Lernen wird an Gifhorns BBS II großgeschrieben. Jüngstes Beispiel: Maurer-Auszubildende besuchten einen Lehmbau-Workshop in Schöningen.

Lehm wird gerade auf Baustellen als wertvolles Baumaterial wiederentdeckt

Lehm ist einer der ältesten Baustoffe der Menschheitsgeschichte. Aufgrund seiner sehr guten bauphysikalischen Eigenschaften hält der Baustoff Lehm zusehends Einzug auf den Baustellen der Region. In Zusammenarbeit mit der Fachberaterin für Nachhaltigkeit an der Landesschulbehörde initiierte das Team Bautechnik der BBS II Gifhorn einen zweitägigen Lehmbau-Workshop im Paläon Schöningen, um den Maurerauszubildenden der BBS II Gifhorn diesen Baustoff näher zu bringen. Zusammen mit den Fachlehrkräften der BBS II Gifhorn, Chris Feßling und Christian Raguse, organisierten Björn Hoppe (Pädagoge des außerschulischen Lernorts am Forschungsmuseum) und Sebastian Schuster (Norddeutsches Zentrum für Nachhaltiges Bauen) den zweitägigen Workshop „Lehmbau – Von der Wand zur DIN Norm“.

Anzeige

Nach dem theoretischen Teil ging es zur Praxis über

Der Workshop startete mit einer Diskussionsrunde zum Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit und den 17 Nachhaltigkeitszielen der UN. „Was hat der Lehmbau mit Nachhaltigkeit zu tun?“ und „Brauchen wir den Lehmbau in der heutigen Bautechnik?“ waren nur zwei Fragen, auf die die Auszubildenden erhellende Antworten bekamen. Im Anschluss gingen die Teilnehmer im Museum der Frage nach dem Wohnen in der Vergangenheit nach, ehe man sich dem Baustoff Lehm handwerklich zuwandte.

Hierbei standen das Herstellen von Lehmsteinen, der Stampflehmbau und das Anbringen von Lehmputz im Vordergrund. Gerade die Auszubildenden mit Wurzeln in Afghanistan und Afrika konnten hierbei Kenntnisse aus ihren Herkunftsländern einfließen lassen. Rückblickend erwies sich der Workshop für alle Beteiligten als sehr gewinnbringend, sodass eine weitere Durchführung in den Folgelehrjahren angestrebt wird und möglicherweise eine Festschreibung in den schulischen Lehrplan der Bautechnik an den BBS II Gifhorn erfolgen soll.

Von unserer Redaktion