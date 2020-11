Gifhorn

Tanja Heitling ist seit vergangenem Monat alleinige Geschäftsführerin der Lebenshilfe. Die anstehende große Aufgabe für die Diplom-Psychologin ist nichts weniger als die Neuausrichtung der Einrichtung nach Maßgabe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zur „Realisierung von Selbstbestimmung der Leistungsempfänger im Sinne des Wunsch- und Wahlrechts“ und einer Eingliederung in die Gesellschaft.

Heitling scheint prädestiniert zu sein für diesen Job: Die aus Frankfurt am Main stammende Mutter einer 14-Jährigen, die jetzt in Dannenbüttel zuhause ist, hat nicht nur bereits den Umbau von Unternehmen begleitet – darunter Großbanken und zuletzt im Hinblick aufs BTHG die Caritas Paderborn – sondern auch zum Thema Selbstbestimmung und Eingliederung geforscht sowie dazu eine Dissertation verfasst und zwei Handbücher veröffentlicht. Gemäß ihres persönlichen Wunsch- und Wahlrechts hat sie sich nun „ganz bewusst für die Lebenshilfe“ entschieden: „Weil es sich nicht um eine institutionelle Einrichtung handelt, sondern eine von Eltern initiierte und von Mitgliedern getragene.“

Anzeige

Persönliches Budget statt Sach- und Dienstleistungen

„Wir begrüßen das BTHG, denn nun wird gesetzlich gefordert, wofür die Lebenshilfe seit ihrer Entstehung eintritt: Förderung der Lebensqualität, Gleichberechtigung, Normalisierung und Selbstbestimmung.“ Ein äußeres Indiz des „Paradigmenwechsels“ infolge des neuen Gesetzes ist die Tatsache, dass die behinderten Menschen respektive Leistungsempfänger nun als „Kunden“ bezeichnet werden, denen individuelle Wünsche zugesprochen werden. Statt Sach- und Dienstleistungen steht ihnen künftig ein persönliches Budget zur Verfügung, mit dem sie Dienstleistungen zur Unterstützung einkaufen. Deshalb müsse auch die Lebenshilfe als Dienstleister ihre Angebote so anpassen, „dass sie den Leistungsberechtigten gefallen“.

Was jedem Einzelnen der derzeit fast 1300 Leistungsempfänger in der Lebenshilfe gefällt, soll ab dem kommenden Jahr durch „Beobachtung, Dokumentation, Hypothesenbildung und -anpassung“ durch die rund 450 Mitarbeitenden ermittelt werden. 2021 wird ihnen dafür eine spezielle „erprobte und wissenschaftlich evidente Software, die funktioniert,“ zur Verfügung stehen, wie Heitling ankündigt. Die „Annäherung“ an die individuellen Wünsche sei notwendig, wenn oder weil Leistungsempfänger nicht sprechen können, Fragen zum Wollen nicht verstehen oder „sich nicht vorstellen können, wie das Leben anders sein könnte“.

„ Selbstbestimmung mit jeder Konsequenz“

Neuausrichtung: Die Lebenshilfe Gifhorn setzt das BTHG um. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Wichtig sei es, „Entscheidungsmöglichkeiten zu schaffen“. Die Wünsche der Behinderten seien „die gleichen wie im Rest der Gesellschaft“, weiß Heitling, die „ Selbstbestimmung“ mit Freiheit gleichsetzt und für deren Umsetzung sie „mit jeder Konsequenz alles tut – dafür stehe ich morgens auf“. Konzeptionell grundsätzlich projektiert seien die Bereiche Teilhabe am Arbeitsleben – Heitling nennt Ausbau von Wirtschaftskooperationen, Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt sowie Assistenzleistungen – sowie Freizeit(aktivitäten) – Heitling nennt Digitalisierung „Social Media“, spontane Mobilität und Dating-Formate als Beispiele.

Von Jörg Rohlfs