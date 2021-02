Gifhorn/Wolfsburg

Das Förderinstrument „Budget für Ausbildung“ ist seit Januar 2020 eine neue Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben und wird durch die Bundesagentur für Arbeit erbracht. Menschen mit Beeinträchtigung können diese Leistung in Anspruch nehmen, und die Lebenshilfe Gifhorn hat diese Möglichkeit genutzt, um einem Teilnehmer der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gemeinsam mit dem Wolfsburger Fotostudio Hensel-Photography eine Ausbildung zu ermöglichen.

Tatkräftige Unterstützung auch während der Ausbildung

Der künftige Fotograf, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat voriges Jahr im August die Ausbildung begonnen – das war niedersachsenweit das erste Mal, dass jemand diese Möglichkeit genutzt hat. Die Lebenshilfe Gifhorn hatte das gemeinsam mit der Arbeitsagentur auf den Weg gebracht, und laut Lebenshilfe läuft das Projekt gut. Der Auszubildende wird nicht nur von Linna Hensel, Inhaberin von Hensel-Photography, sondern auch von Martina Smid, Jobcoach für Assistenz und Begleitung, sowie Susanne Panzer, Sozialarbeiterin im Sozialdienst der Lebenshilfe, tatkräftig unterstützt.

Das Förderinstrument umfasst mehrere Bausteine. Die Ausbildungsvergütung sowie der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung werden vollständig erstattet. Der Jugendliche wird auf Wunsch weiterhin durch qualifiziertes Fachpersonal der Lebenshilfe Gifhorn begleitet und unterstützt, sowohl im Betrieb als auch in der Berufsschule. Auch diese Kosten werden übernommen.

Die Lebenshilfe steht für Beratungen zu dieser Art der Förderung zur Verfügung

Durch die Vorförderung im Eingangsverfahren und im zeitweise Berufsbildungsbereich der Lebenshilfe Gifhorn konnte sich der Jugendliche stabilisieren, gute Grundlagen entwickeln und Vertrauen fassen, wie die Lebenshilfe berichtet. Deshalb will sie nun Mut machen, dass sich auch andere Interessierte an einem Budget für Ausbildung unter Tel. (08 00) 4 55 55 00 an ihre zuständige Agentur für Arbeit wenden. Ebenfalls stehen die Mitarbeitenden des Qualifizierungs- und Vermittlungsdienst (QVD) der Lebenshilfe Gifhorn für Beratungen zur Verfügung.

Voraussetzung ist ein betrieblicher Ausbildungsplatz als erstmalige Ausbildung. Zusätzlich muss durch den Fachdienst der Bundesagentur für Arbeit die Notwendigkeit für Leistungen im Eingangsverfahren und Berufsbildungsbereich in einer Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung festgestellt werden.

