Laufschuhe an und los: AZ und WAZ laden zum Pfingstlauf ein

Gifhorn/Wolfsburg

Rein in die Laufschuhe, raus an die frische Luft: Die Aller-Zeitung und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung laden vom 21. bis zum 24. Mai zum Pfingstlauf ein. Denn die Teilnehmer tun damit nicht nur ihrer Gesundheit was Gutes, sondern unterstützen auch den guten Zweck – 5000 Euro stehen insgesamt zur Verfügung, die unter den Gewinnern der Kategorie aufgeteilt werden. Noch bis Montag, 17. Mai, können sich Interessierte anmelden.

Gemeinsam mit den Partnern Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, Helios Klinikum, Audi BKK und Egger Kunststoffe spenden die AZ und WAZ 50 Cent pro gelaufenem Kilometer an wohltätige Organisationen in der Region – und die schnellsten Läufer in verschiedenen Streckenkategorien gewinnen zudem jeweils einen Gifhorn-Einkaufsgutschein beziehungsweise eine WeCard für Wolfsburg im Wert von 100 Euro. Angemeldet haben sich schon mehr als 140 Läufer – wer sich an dem Lauf beteiligen möchte, hat noch bis kommenden Montag die Chance dazu.

Drei Faktoren sprechen für eine Teilnahme

Ob ungeübte Laufeinsteiger oder trainierte Marathonläufer: „Mit unserem Pfingstlauf bieten wir allen Lesern die Möglichkeit, sich zu bewegen, Spaß zu haben und zudem auch noch etwas Gutes zu tun. Dabei ist es vollkommen egal, auf welchem sportlichen Niveau sie sich bewegen“, erläutert Florian Schernich, Vermarktungsleitung Aller-Zeitung, den Hintergrund.

Zur Wahl stehen unterschiedliche Streckenkategorien von einem Kilometer, drei Kilometern, fünf Kilometern, zehn Kilometern und 21,5 Kilometern – jeder entscheidet frei, welche Strecke er wählt. Die Teilnehmer messen ihre Laufzeit selbst. Pro Kategorie gibt es einen Preis für die Schnellste oder den Schnellsten. Die oder der Erstplatzierte in der jeweiligen Kategorie darf entscheiden, an welche gemeinnützige Organisation das Geld gespendet wird, und die Spendensumme auch übergeben.

Mit den Preisen wird der heimische Handel unterstützt

„Mit unseren Preisen, dem Gifhorn-Einkaufsgutschein und der WeCard, fördern wir erneut den heimischen Handel“, betont Florian Schernich. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, gemeinnützige Organisationen und die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Wir freuen uns sehr auf zahlreiche Teilnehmer bei unserem Pfingstlauf.“

Wer dabei sein möchte, registriert sich unter www.waz-online.de/pfingstlauf oder mit Hilfe des QR-Codes für die gewünschte Kategorie und erhält dann eine Starnummer. Das beste Laufergebnis über die gewünschte Strecke kann zwischen dem 21. und 24. Mai eingereicht werden.

Von der AZ-Redaktion