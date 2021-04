Gifhorn

Armin Laschet oder Markus Söder? Der Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in den eigenen Reihen beschäftigt auch die Christdemokraten im Kreis Gifhorn. Bei vielen steht das Telefon in diesen Tagen nicht mehr still.

CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers: Söder hat bessere Chancen. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers macht „keinen Hehl daraus, dass ich Söder-Freund bin“. Sicherlich seien beide gute Kandidaten, aber mit dem medial präsenteren Söder hätte die Union im Wahlkampf größere Chancen. Kuers sieht sich unter den Mitgliedern im Kreisverband darin nicht allein. Er habe am Dienstag viele Anrufe bekommen: „Alle pro Söder.“

Er findet, dass nicht allein auf die Aussagen von Spitzenpolitikern gehört werden sollte: „Sicherlich gibt es bei der CDU an der Basis auch andere Meinungen.“ Gleichwohl sichert er auch einem Kanzlerkandidaten Laschet seine Unterstützung zu. „Wir werden unsere Arbeit tun.“

Ähnlich schätzt das die CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann ein, ohne sich selbst so klar wie Kuers auf einen Kandidaten festlegen zu wollen. Sicherlich habe Söder im Wahlkampf durch seine Präsenz und seine offensive Vermarktung einen Vorteil. Aber mache das ihn gleich auch zum besseren Kanzler? „Entscheidungsfähigkeit: Da nehmen sich beide nichts“, schreibt Pahlmann auch Laschet Kanzler-Qualitäten zu. „Beide sind geeignet.“

Klar, dass sich kein Kandidat schnell wegduckt

CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann: Beide Kandidaten sind geeignet. Quelle: Michael Franke Archiv

Dass Söder die Machtprobe herausfordert und trotz des Votums des CDU-Präsidiums für seinen unionsinternen Kontrahenten auf seine Kandidatur noch beharrt, bewertet Pahlmann als „typisch CSU“. „Die CSU ist immer noch eine Nummer anders“, so die Abgeordnete am Dienstagmittag im Gespräch mit der AZ, bevor sie wieder zurück in die Fraktionssitzung ging. „Mal sehen, wie die Reaktion heute Nachmittag ist.“ Dass sich kein Kandidat so schnell wegducke, sei klar, und Söder wittere Morgenluft. Einen Gesichtsverlust beim jeweils unterlegenen Kandidaten sieht sie nicht drohen.

Schnelle Entscheidung gefordert

CDU-Kreistagsfraktionschefin Telse Dirksmeyer-Vielhauer: Entscheidung sollte schnell fallen. Quelle: Christian Albroscheit Archiv

Auch Telse Dirksmeyer-Vielhauer, Vorsitzende der CDU-Kreistagsfraktion, legt sich auf keinen Kandidaten fest. „Das ist eine ganz schwierige Frage.“ Sie räumt ein, anfangs bei Laschet skeptisch gewesen zu sein. „Aber der hat sich gemausert.“ Sie könne mit beiden leben. Und hoffe, dass die Entscheidung schnell fällt: „Ich glaube nicht, dass es gut für die CDU ist, wenn lange hin und her diskutiert wird.“

Von Dirk Reitmeister