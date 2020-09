Landkreis Gifhorn

Die Schulen im Landkreis Gifhorn bekommen insgesamt rund 860 000 Euro für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten. Das Geld stammt aus einem Sofortausstattungsprogramm des Bundes in Höhe von 500 Millionen Euro – durch eine Zusatzvereinbarung zum Digitalpakt werden damit Schulen beim digital gestützten Lernen und Unterrichten gefördert. Gerade in Corona-Zeiten wird das immer wichtiger.

Schülerinnen und Schüler, bei denen Online-Unterricht aus Mangel an Geräten bislang nur schwer umsetzbar war, sollen mit Tablets oder Laptops ausgestattet werden. „Besonders freue ich mich, dass auch Berufsbildende Schulen von der Förderung des Bundes und des Landes profitieren. Es darf nicht zu einem Corona-Jahrgang kommen. Gerade in diesen Zeiten müssen Auszubildende die bestmöglichen Chancen bekommen am digitalen Fernunterricht teilhaben zu können“, so der für den Kreis Gifhorn zuständige SPD-Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil.

Die Mittel konnten von den Schulträgern bis Ende August für die schulgebundenen mobilen Endgeräte beantragt werden: „Mit dem Programm haben wir nun die Finanzmittel für die Anschaffungen rückwirkend von Beginn der Schulschließungen an bis zum Jahresende hin gesichert. So können wir starken Unterricht für alle sichern“, ergänzt Philipp Raulfs, SPD-Landtagsabgeordneter für den Gifhorner Südkreis.

So viel Geld bekommen die einzelnen Schulträger

Insgesamt fließen rund 860 000 Euro in den Kreis Gifhorn. Das Geld verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Schulträger: Landkreis Gifhorn 452 276 Euro, Stadt Gifhorn 139 910 Euro, Samtgemeinde Boldecker Land 18 113 Euro, Samtgemeinde Brome 29 650 Euro, Gemeinde Sassenburg 16 546 Euro, Samtgemeinde Hankensbüttel 17 603 Euro, Samtgemeinde Wesendorf 33 310 Euro, Stadt Wittingen 12 000 Euro, Samtgemeinde Isenbüttel 32 399 Euro, Samtgemeinde Meinersen 52 735 Euro, Samtgemeinde Papenteich 55 068 Euro.

„Es war für alle von höchster Dringlichkeit, dass der Bund den Ländern effektive Hilfe ermöglicht. Wir werden mit dem Investitionsprogramm dafür sorgen, dass kein Kind wegen des Fernunterrichts zurückgelassen wird“, so der Wolfsburger SPD-Bundestagsabgeordnete Falko Mohrs. Insgesamt stellen Bund und Länder gemeinsam Finanzmittel in Höhe von 500 Millionen Euro für die Anschaffung mobiler digitaler Endgeräte für Schülerinnen und Schüler ohne Geräte zur Verfügung. Auf das Land Niedersachsen entfallen davon 47 Millionen Euro. „Wir als Land haben zusätzlich einen Eigenanteil von zehn Prozent zum Programm beigetragen. Damit stehen für die notwendigen Investitionen in Niedersachsen ein Gesamtfördervolumen von rund 52 Millionen Euro zur Verfügung“, so der SPD-Landtagsabgeordnete des Gifhorner Nordkreises Tobias Heilmann.

