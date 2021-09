Kreis Gifhorn

Es hätte so schön sein können: Noch zu Beginn der Getreideernte sah es ganz gut aus im Kreis Gifhorn, die Ernüchterung folgte im Verlauf des Sommers. Jetzt ruhen die Hoffnungen der Landwirte auf die aktuellen Feldfrüchte. Die Kartoffel soll es richten.

Beim Dinkel hat Jochen Gaus noch eine relativ gute Ernte eingefahren. „Das war sehr erfreulich.“ Beim Weizen hält sich die Freude in Grenzen. Die Sommerbraugerste sei unterdurchschnittlich. Wenigstens gebe es beim Hafer eine normale Ernte, so der Landwirt aus Ohnhorst.

Breit aufgestellt: Die Familien Gaus und Lütje setzen auf viele verschiedene Feldfrüchte – und können so Einbußen ausgleichen. Quelle: Wölbert Archiv

„Die hohen Erwartungen sind nicht erfüllt worden“, zieht Klaus-Dieter Böse vom Kreislandvolk einen Schlussstrich unter die Getreideernte. Weniger Ertrag, schlechte Qualität: Durchweg alle Getreidesorten seien betroffen. Nur der Futteranbau auf Grünland rage heraus, weil wegen der nassen Witterung das Gras gewachsen sei.

„Die Wintergerste hatte in diesem Jahr größtenteils unterdurchschnittliche Erträge mit überwiegend schlechten bis sehr schlechten Qualitäten in der Ausbildung des Mehlkörpers im Korn“, sagt Rüdiger Fricke von der Landwirtschaftskammer in Gifhorn. Dies führe zu großen finanziellen Abzügen im Handel. Auch beim Roggen seien die Erträge unterdurchschnittlich. „Bei Braugerste und Weizen sieht es nach Aussage einiger Landwirte besser aus. Hier waren die Erträge eher durchschnittlich mit akzeptabler Qualität.“

Kritik an Einschränkung beim Düngen Nicht nur das Wetter macht den Landwirten bei der Qualität des Getreides zu schaffen. Beim Brot- und Backweizen ist laut Rüdiger Fricke von der Landwirtschaftskammer in Gifhorn ein entscheidendes Qualitätsparameter der Eiweißgehalt im Korn. Dieser müsse über zwölf beziehungsweise 13 Prozent liegen, um die Vorgaben von Handel und Mühlen zu erfüllen. „Durch die starken Einschränkungen der Düngung seitens der Politik wird es zukünftig schwer sein, in Deutschland Mühlenqualitäten zu erzeugen.“

Gaus will nicht nur jammern: „Wir haben deutlich höhere Getreidepreise als in den vergangenen Jahren.“ Reicht aber laut Böse nicht. Und es hilft jenen Landwirten nicht, die zur Risikostreuung frühzeitig feste Preise vereinbart hatten und nun weniger erhalten, als sie ohne vorherige Bindung bekommen hätten. Diese Preisbindung sei oft praktiziert – in diesem Jahr aber von Nachteil, sagt Böse.

Unter den hohen Preisen leiden laut Böse die Schweinezüchter. Denn sie müssten mehr für das Futter bezahlen. Und das bei fallenden Fleischpreisen: Verluste von bis zu 70 Euro pro Schwein machen gerade bundesweit in Medien die Runde.

Dieses Jahr zeigt: Betriebe müssen breit aufgestellt sein

Für Gaus zeigt dieses Jahr, dass man als landwirtschaftlicher Betrieb breit aufgestellt sein sollte. Er und sein Partner Ernst Lütje aus Wasbüttel blicken nun gespannt auf die Kartoffeln. „Wir können recht zufrieden sein, was Kartoffeln angeht“, sagt Lütje. In der Hauptvegetationszeit habe bei ihnen die Regenverteilung gepasst. Das sei nicht überall in Deutschland so gelaufen. Auch von der Kraut- und Knollenfäule sei man verschont geblieben. Ein Kostenfaktor schlug in diesem Jahr nicht so ein: „Wir haben deutlich weniger beregnet als sonst.“

Schuld ist wohl wieder mal das Wetter Zu wenig Sonne, zu wenig warme Tage, Regen zur falschen Zeit: In der Branche kursieren laut Jochen Gaus zahlreiche Erklärungen für die durchwachsene Ernte. Für ihn sei es noch nicht klar, woran es dieses Jahr wirklich gehapert haben mag. Das muss er noch selbst analysieren. „Es ist von Region zu Region sehr unterschiedlich.“ „Das Thema Sonneneinstrahlung ist sicherlich auch ein zentraler Punkt, wenn es um die Analyse der Getreideerträge geht“, sagt Rüdiger Fricke von der Landwirtschaftskammer in Gifhorn. „Die fehlende Einstrahlung hat hier zu einer verminderten Photosyntheseleistung der Pflanzen geführt.“ Die Einstrahlung habe im Schnitt zehn Prozent unter dem langjährigen Schnitt gelegen. „Die Niederschlagsmengen sind trotz gefühltem Dauerregen im Sommer bisher maximal durchschnittlich“, sagt Fricke. An der Wetterstation der Landwirtschaftskammer sind bis Anfang September 474 Millimeter Niederschlag gefallen – das entspreche dem langjährigen Durchschnitt. „Das Wasser ist immer noch nicht flächendeckend im Unterboden angekommen.“ Die Temperaturen liegen allerdings deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Fricke: „In diesem Jahr liegen wir bisher bei 11,4 Grad Celsius bis Ende August. In 2020 waren es 13,7 Grad und in 2019 13,4 Grad im gleichen Zeitraum.“

Die Zwiebelernte sei durchschnittlich, sagt Lütje. „Da fehlt eben ein bisschen Sonne.“ Ebenso der Süßkartoffel, jene tropische Pflanze, die das Duo Gaus-Lütje in der vierten Ernte hat. In den vorigen heißen Sommern sei sie klar im Vorteil gewesen. Und aktuell? „Was wir gesehen haben, war nicht ganz schlecht“, sagt Lütje.

Optimismus mit Grenzen beim Blick auf die Zuckerrübe

Bei der Zuckerrübenkampagne ist laut Fricke „mit gut durchschnittlichen Rübenerträgen zu rechnen. Allerdings werden die Zuckergehalte bedingt durch die fehlende Sonneneinstrahlung etwas geringer als in den Vorjahren erwartet.“ Lütje wagt da noch keine Prognose. „Ich bin generell vorsichtig mit zu großen Erwartungen.“

Von Dirk Reitmeister