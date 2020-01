Landwirte im Kreis Gifhorn in Alarmstimmung: Kommt jetzt die Afrikanische Schweinepest?

Gifhorn

Alarmstimmung bei den Landwirte im Kreis Gifhorn: Gerade mal 20 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt ist in Polen ein mit dem Erreger der Afrikanischen Schweinepest infizierter Kadaver entdeckt worden. So dicht war der Erreger noch nie. Die Schweinezuchtbetriebe im Kreis setzen auf ihre Hygienemaßnahmen.

Mit einer schnöden Tür oder einem Tor ist es nicht mehr getan. Der Zutritt ist schon eine Sicherheitsschleuse. Wenn Ernst Lütje aus Wasbüttel eine seiner fünf Abteilungen in den beiden Schweineställen betritt, zieht er sich um. Immer und immer wieder. „Wir haben in jeder Abteilung eigene Gummistiefel. Wir wechseln auch die Overalls.“ Es gibt auch Desinfektionswannen. Im Stall hat er stets etwas anderes an als draußen auf dem Hof – und die Stallkleidung bleibt in der jeweiligen Abteilung.

Aufwand wurde zu Routine

„Das ist mittlerweile Routine“, sagt Lütje. Bereits seit etwa einem Jahrzehnt läuft das so auf dem Hof in Wasbüttel. „Wir machen das grundsätzlich, nicht erst wegen der Afrikanischen Schweinepest.“ Es gehe um das allgemeine Tierwohl. Je mehr Krankheitserreger er und sein Partner Jochen Gaus von den 1 000 Mastschweinen fernhalten können, desto weniger Medikamente müssten sie einsetzen.

Hygiene minimiert Risiko

„Landwirte können durch Erhöhung der Betriebshygiene beziehungsweise das Erhalten eines hohen Standards die Einschleppungsmöglichkeiten des Erregers in ihre Bestände minimieren“, sagt Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. „Der Kontakt von Wildschweinen zu den Hausschweinen ist auf jeden Fall zu verhindern.“

Im Ernstfall hilft nicht nur Tierseuchenkasse

„Das Risiko, dass der Virus in unseren Bestand kommt, ist grundsätzlich da“, sagt Lütje. „Wir haben Respekt, aber keine Angst.“ Finanziell gewappnet für den Ernstfall, dass die Bestände getötet werden müssten, sei man mit der Tierseuchenkasse und einer zusätzlichen eigenen Versicherung. Aufgrund der Hygienemaßnahmen sieht Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Kreislandvolks, bei den Schweinemastbetrieben mit Stallhaltung weniger Risiko. Schweinehalter, die ihre Tiere draußen hielten, hätten da eher ein Problem.

Wenn der Erreger da ist

Die konkretere Gefahr, die Böse für die heimische Landwirtschaft sieht, liegt in der Einrichtung von Sperrbezirken und den damit verbundenen Einschränkungen. Sollte im Kreis Gifhorn ein Fall auftreten, „werden dann in Abstimmung mit dem Land entsprechende Gebiete gemäß der Schweinepestverordnung zum gefährdeten Gebiet beziehungsweise zur Pufferzone erklärt“, sagt Walter. „In diesen Gebieten gelten unterschiedliche Einschränkungen für Wild- und Hausschweine.“

Das passiert, wenn der Erreger da ist Sollte der Erreger der Afrikanischen Schweinepest im Kreis Gifhorn auftauchen, greifen unterschiedliche Maßnahmen. Fall 1 – Erreger bei einem Wildschwein festgestellt: Dann wird ein sogenannter gefährdeter Bezirk festgelegt und eine Pufferzone eingerichtet. Hausschweine und auch Schweinefleischerzeugnisse dürfen nicht mehr aus diesen Gebieten heraus gebracht werden – Ausnahmen sind möglich. Darüber hinaus greifen weitere seuchenhygienische Maßnahmen, zum Beispiel die zentrale Sammlung des Aufbruchs und bei Bedarf ein zentraler Aufbruch erlegter Wildschweine. Fall 2 – Erreger in einem Hausschweinebestand: Dann sind alle Schweine der betroffenen Bestände zu töten und unschädlich zu beseitigen. In den Sperrbezirken mit einem Radius von mindestens drei Kilometern und Beobachtungsgebieten mit Radius von mindestens zehn Kilometern ist das Transportieren von Tieren und deren Erzeugnissen in und aus den dort gelegenen Betrieben untersagt – mit Ausnahmen. Sowohl Schweinebestände als auch Wildschweine in diesen Zonen werden intensiv untersucht.

Walter sieht den Landkreis auch logistisch und personell für den Fall der Fälle vorbereitet. „Die Mitarbeiter der Abteilung Veterinärwesen haben an Schulungen und Fortbildungen der möglichen Bekämpfungsmaßnahmen zur Technik, Organisation und Abläufen teilgenommen.“ Es habe Abstimmungen und Infoveranstaltungen mit unterschiedlichen Behörden und Institutionen auf Landes- und auf Landkreisebene gegeben. Gerätschaften zur Bergung von Wildschweinen seien beschafft.

Nur noch Frage der Zeit

„Die Alarmlampen sind schon auf rot.“ Laut Böse ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis im Kreis Gifhorn erste Fälle bei Wildschweinen auftreten. Die Seuche sei für Menschen nicht gefährlich, werde aber von diesen übertragen – etwa über gedankenlos weggeschmissene Mettwurst-Stullen, die das Schwarzwild irgendwo ausgrabe. „In der Mettwurst kann sich der Erreger sieben Monate halten.“

