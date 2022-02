Landkreis Gifhorn

Der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen hat seine Kandidaten für die Landtagswahl gewählt. Im Wahlkreis Gifhorn-Süd tritt Anke Reinemann an, im Wahlkreis Gifhorn-Nord/Wolfsburg Christian Schroeder. Beide wurden einstimmig gewählt.

„Wir wollen nicht weniger, als die Stillstandskoalition endlich abzulösen, damit Niedersachsen auch künftig ein lebenswertes Land bleibt, in dem auch die künftigen Generationen ein ebenso gutes Leben führen können. Wir wollen einen Industriestandort, der auch in Zukunft erfolgreich ist und wir wollen Vorreiter sein bei erneuerbarer Energie, beim Klimaschutz, beim Umbau der Landwirtschaft und bei sozialer Gerechtigkeit“, sagt Henrik Werner, Sprecher des Kreisverbands.

Die Ziele von Anke Reinemann

Anke Reinemann sagt: „Ich trete an, um Verantwortung zu übernehmen und freue mich mit einem eindeutigen Votum unserer Basis in den Landtagswahlkampf zu ziehen.“ Es sei an der Zeit, den Stillstand aufzulösen. Die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern und der Pflege müssten verbessert werden, in Bildung und Schulen müsse investiert werde, die dritte Kraft in Kitas realisiert, eine Fachkräfteoffensive gestartet und Fragen der sozialen Ungleichheit beherzt angegangen werden.

Das sagt Christian Schroeder zu seiner Wahl

Christian Schroeder sagt: „Ich freue mich riesig über das einstimmige Votum und nehme die Herausforderung gerne an. Natürlich möchte ich mich auch auf einen aussichtsreichen Listenplatz bewerben.“ Er wolle kämpfen für mehr Klimaschutz, für einen starken Nordkreis und gute Lebensbedingungen vor Ort. Gerade als Gastronom wisse er, dass viele Menschen in der Corona-Krise durch das Raster gefallen seien. Existentielle Sorgen, Kinderarmut, Wohnungslosigkeit, bezahlbarer Wohnraum und die Situation von Kindern und Familien haben für ihn oberste Priorität. „Aber auch in den Bereichen Umwelt- und Klima müssen wir weg von der Verwaltung des Ist-Zustandes“, sagt Schroeder. Es gelte, Windkraft und Solarenergie auszubauen und Wasserstoff als Chance zu begreifen. Nicht zuletzt brauche die Landwirtschaft klare, pragmatische und unbürokratische Hilfen und Planungssicherheit auf dem Weg zu mehr Tier- und Naturschutz.

