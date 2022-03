Landkreis Gifhorn

Im Oktober wird gewählt, dann werden die Karten in Niedersachsens Landtag neu gemischt. Die Kreis-SPD will erneut punkten und den Erfolg der letzten Wahlen wiederholen. Sie hat ihre Kandidierenden nominiert. Philipp Raulfs aus Hillerse tritt in Gifhorn-Süd an. Im Nordkreis wird Kirsikka Lansmann aus Ehra-Lessien Nachfolgerin von Tobias Heilmann.

Der amtierende Landtagsabgeordnete Philipp Raulfs wurde von den Delegierten des Wahlkreises Gifhorn-Süd am vergangenen Wochenende mit 94,7 Prozent der Stimmen als Kandidat nominiert. Philipp Raulfs wird am 9. Oktober 2022 antreten, um sein 2017 geholtes Direktmandat zu verteidigen.

„Hochmotiviert und entschlossen“

„Ich bin hoch motiviert und entschlossen, den erfolgreichen Weg weiter zu gehen. Ich danke den Genossinnen und Genossen meiner Partei herzlich für ihre Unterstützung und die Nominierung. Ich freue mich auf die nächsten Wochen und Monate“, kommentierte der Hillerser sein tolles Ergebnis. Raulfs sitzt seit 2017 im Niedersächsischen Landtag. Zudem ist er stellvertretender Landesvorsitzender der niedersächsischen SPD und Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn.

Ein überzeugendes Nominierungsergebnis gab’s auch für die 35-jährige Marketing-Managerin Kirsikka Lansmann, die als SPD-Kandidatin im Norden ins Rennen geht. Bei der Wahlkreiskonferenz am Montag in Steimke wurde die Sozialdemokratin aus der Samtgemeinde Brome offiziell als Landtagskandidatin der SPD für den Wahlkreis 5, Gifhorn-Nord/Wolfsburg, nominiert. Sie erhielt dabei 100 Prozent der Stimmen.

Ziel ist das Direktmandat

„Ich bin sehr stolz, für die SPD bei der Landtagswahl antreten zu dürfen, und werde alles dafür geben, das Direktmandat zu holen“, bedankte sich die 35-Jährige bei den Delegierten für das Vertrauen, die Unterstützung und das tolle Ergebnis.

Kirsikka Lansmann stammt aus Ehra-Lessien, wo sie in diversen Vereinen aktiv ist – unter anderem im Schützenverein, im Förderverein Kindergarten & Schule sowie im Förderverein „Ein Dorf – Ein Team“. Im Gemeinderat ist sie Fraktionsvorsitzende der SPD. Ihr politisches Ziel: eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes.