Landtagswahl: FDP im Kreis Gifhorn nominiert Nalewaja und Gülzau

Landkreis Gifhorn

Die FDP im Kreis Gifhorn startet zwei jungen Kandidaten in den Landtagswahlkampf. Die Freien Demokraten nominierten jetzt Helge Gülzau aus Wittingen als Direktkandidaten für den Wahlkreis 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg sowie Nick Nalewaja aus Schwülper für den Wahlkreis 6 Gifhorn-Süd.

Die beiden 25-Jährigen wurden mit jeweils einstimmigem Ergebnissen gewählt und damit für die Landtagswahl am 9. Oktober aufgestellt. Beide engagieren sich nach Mitteilung der FDP seit längerer Zeit und auf verschiedenen Ebenen in der Partei. Helge Gülzau ist stellvertretender Landesvorsitzender der Jungen Liberalen Niedersachsen, der FDP-Jugendorganisation, und arbeitet neben seinem Masterstudium der Politikwissenschaft als Kampagnenreferent für die FDP Niedersachsen in Hannover. Daneben ist er seit der Kommunalwahl im September Mitglied im Wittinger Stadtrat. Nick Nalewaja hat im Januar seine Ausbildung als Bankkaufmann beendet und sitzt seit der Kommunalwahl für die FDP im Samtgemeinderat Papenteich. Daneben ist er Ortsvorsitzender der FDP Gifhorn-Süd sowie Kreisvorsitzender des von ihm neu gegründeten Kreisverbandes der Jungen Liberalen Gifhorn.

Die Themengebiete der beiden FDP-Kandidaten

In der Landespolitik sieht Nalewaja in den kommenden Jahren die Bildungspolitik als eines der zentralen Themen. „Unsere Schulen müssen endlich im 21. Jahrhundert ankommen. Wir können die Schülerinnen und Schüler nicht mit Lernmaterialien und Lehrmethoden von gestern auf die Herausforderungen von morgen vorbereiten“, so Nalewaja.

Helge Gülzau ist wegen der Umwelt- und Klimapolitik zu den Liberalen gekommen – ein Thema, das viele eher weniger mit der FDP verbinden: „Was mich damals überzeugt hat, war die offene und gleichzeitig zielorientierte Herangehensweise an diese zentrale Herausforderung unserer Zeit. Wenn wir den globalen Klimawandel tatsächlich bewältigen wollen, dürfen sich Wohlstand und Nachhaltigkeit nicht ausschließen.“ Die Freien Demokraten würden dabei neben den richtigen Rahmenbedingungen vor allem auf Innovation und Fortschritt setzen.

Kreisvorsitzender freut sich auf Landtagswahlkampf

Dr. Herbert Schäpertöns, Kreisvorsitzender der FDP Gifhorn, freut sich, dass die FDP gleich zwei junge Kandidaten ins Rennen für die Landtagswahl schickt. Die insgesamt junge Mitgliederstruktur des Kreisverbandes und auch die Gründung der Jungen Liberalen Gifhorn würden zeigen, dass die Freien Demokraten eine politische Anlaufstelle für junge Menschen darstellen. „Das macht Mut für die Zukunft. Gerade deshalb freuen wir uns auf einen spannenden und hoffentlich erfolgreichen Landtagswahlkampf für die FDP“, so Dr. Schäpertöns abschließend.

Von der AZ-Redaktion