Gifhorn

Im nächsten Jahr sind Landtagswahlen in Niedersachsen. Die SPD im Landkreis Gifhorn präsentierte jetzt ihre beiden Kandidierenden für die Wahlkreise 5 (Gifhorn-Nord/Wolfsburg) und 6 (Gifhorn-Süd). Philipp Raulfs aus Hillerse tritt in Gifhorn-Süd an. Im Nordkreis will Kirsikka Lansmann aus Ehra-Lessien Nachfolgerin von Tobias Heilmann werden.

„Ich möchte meine Arbeit in Hannover unbedingt fortsetzen und an die erfolgreiche Arbeit anknüpfen. Die Arbeit für meinen Heimatwahlkreis macht mir große Freude und ich bin weiter hochmotiviert“, sagt Philipp Raulfs. Mit knapp 40 Millionen Euro Landesgeld für den Wahlkreis sei es gelungen, zahlreiche Projekte anzugehen. Es gebe aber noch viele Themen umzusetzen, etwa im Bereich der Digitalisierung, der Verkehrsinfrastruktur sowie der wirtschaftlichen Weiterentwicklung Gifhorns.

Raulfs sitzt seit 2017 im Niedersächsischen Landtag. Zudem ist er stellvertretender Landesvorsitzender der niedersächsischen SPD und Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn. In dieser Funktion stellte er auch die 35-jährige Marketing Managerin Kirsikka Lansmann vor, die für Gifhorn-Nord/Wolfsburg kandidieren möchte. „Ich bin sehr froh, dass Kirsikka Lansmann kandidiert. Sie ist kommunalpolitisch aktiv und kennt die Region bestens. Ihre Kandidatur zeigt abermals, dass wir als SPD im Landkreis Gifhorn gut aufgestellt sind und junge Menschen sich hier engagieren”, ergänzt Raulfs. Lansmann selber blickt mit Vorfreude auf ihre Kandidatur: „Wenn man Dinge verändern möchte, dann muss man auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das bin ich“, sagt Lansmann. Sie sei im Gifhorner Norden verwurzelt und habe auch viele Berührungspunkte zu Wolfsburg. Sie will für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes eintreten.

Kirsikka Lansmann war nach einem parteiinternen Verfahren von einer eingesetzten Findungskommission vorgeschlagen worden. Der Vorschlag erfolgte in enger Absprache mit den Ortsvereinen des Wahlkreises. Ende Februar 2022 erfolgt die offizielle Nominierung der beiden Kandidierenden durch die Delegierten der Partei.

Von der AZ-Redaktion