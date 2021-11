Gifhorn

70 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden meldet das Robert-Koch-Institut für den Landkreis Gifhorn am Sonntag. Die Inzidenz liegt mit 267,5 (Vortag 266,9) weiterhin auf hohem Niveau. An oder mit Corona sind am Samstag drei weitere Menschen im Kreis verstorben. Zudem fehlt Biontech-Impfstoff.

Laut RKI steigt die Gesamtzahl der Todesfälle seit Pandemiebeginn im Kreis Gifhorn auf 209. Die Gesamtzahl der registrierten Corona-Fälle liegt inzwischen bei 9429. Laut DIVI-Intensivregister sind am Sonntag im Gifhorner Helios-Klinikum elf Intensivbetten belegt – vier davon mit Covid-19-Erkrankten. Zwei von ihnen müssen invasiv beatmet werden.

Es gilt Warnstufe 1

Die Hospitalisierungsinzidenz im Land liegt am Sonntag bei 7,2 (Vortag 6,9), die Landesinzidenz für Neuinfizierte bei 212,2 (Vortag 209,8), die Belegung der Intensivbetten in Niedersachsen liegt bei 8,5 Prozent. Es gilt die Warnstufe 1.

Zudem teilt der Kreis mit, dass für die Impftermine der kommenden Woche am 29. November (Dorfgemeinschaftshaus Kästorf), am 30. November (Gifhorn, Kultbahnhof) und am 1. Dezember (Groß Schwülper, Okerhalle) nicht ausreichend Impfstoff von Biontech zur Verfügung steht. Grund dafür seien die Kürzung der Lieferungen.

Landrat kritisiert Bund

Die Lücke könne aber mit Moderna geschlossen werden. „Der Impfstoff von Johnson&Johnson wird ab Dienstag, 30. Dezember, wieder angeboten“, so Kreis-Sprecher Jan-Niklas Schildwächter. Landrat Tobias Heilmann ist sauer über die ausbleibenden Impfstoff-Lieferungen: „Wir unterstützen die Bundesebene vollständig beim Werben für die Corona-Impfung, erwarten dann aber auch, dass uns genügend Impfstoff zur Verfügung gestellt wird, um alle Impfwilligen zu bedienen. Als Landkreis können wir es nicht verantworten, dass unseren Bürgerinnen und Bürger das ihnen zustehende Impfangebot vorenthalten bleibt.“

Von Uwe Stadtlich