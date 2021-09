Landratswahl in Gifhorn: Welche Wahlempfehlung geben die Unterlegenen für die Stichwahl?

Landkreis Gifhorn

Am 26. September wird es parallel zur Bundestagswahl im Landkreis Gifhorn nicht nur die Stichwahlen für verschiedene Samtgemeindebürgermeister-Ämter geben, sondern auch die Stichwahl um das Amt des Landrats zwischen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU) und Tobias Heilmann (SPD). Dass die endgültige Entscheidung erst in einer Stichwahl fällt, war bei sechs Kandidaten nicht anders zu erwarten. Nun ist allerdings die Frage, ob es von den übrigen Kandidaten Wahlempfehlungen gibt. Die AZ hat sich umgehört.

Bedeckt hält sich im Moment noch Dr. Arne Duncker (Grüne). Sein Ergebnis von 11,8 Prozent der Stimmen – damit landete er auf Platz 3 – empfindet er als „Stärkung der grünen Positionen im Landkreis, das hat gezeigt, dass man mit grünen Themen punkten kann“. Nun werde er erst einmal Meinungsbildung betreiben, bevor er sich zum Thema Wahlempfehlung äußere.

Eine klare Positionierung von Dr. Detlef Eichner

Vor allem in Gifhorns Innenstadt hat der Parteilose Dr. Detlef Eichner einen hohen Stimmanteil geholt, zeitweise sah es sogar so aus, als würde er den Kandidaten der Grünen Dr. Arne Duncker noch überholen. Den 5 708 Wählerinnen und Wählern, die ihm ihre Stimme gegeben haben, empfiehlt er etwas salomonisch: „Nachdenken und so die Bürgerinnen- und Bürgerrolle kompetent ausfüllen.“ Und dann wird die Zielrichtung doch deutlich: „Ich selbst unterstütze von nun an Tobias Heilmann. Inhaltlich liegen wir in etlichen Punkten dicht beieinander.“

Vom AfD-Kandidaten Robert Preuß kam auf eine Anfrage per Mail im Laufe des Montags keine Antwort.

Bei 46,6 Prozent lag die Wahlbeteiligung für die Landratswahl vor fünf Jahren – die seinerzeit parallel zur Europawahl stattfand, erfahrungsgemäß einer Wahl mit vergleichsweise niedriger Wahlbeteiligung. Am Superwahltag am Sonntag ging es um die Politik vor Ort, die Wahlbeteiligung lag bei 60,5 Prozent.

In Hankensbüttel und Wittingen erzielte Dr. Andreas Ebel sein bestes Ergebnis bei dieser Wahl

Vor fünf Jahren hatte der Christdemokrat Dr. Andreas Ebel die Landratswahl deutlich und im ersten Anlauf mit 51,3 Prozent der Stimmen für sich entschieden. In der Samtgemeinde Hankensbüttel hatte er damals mit 64,8 Prozent der Stimmen den höchsten Stimmanteil geholt, auch in der Samtgemeinde Wesendorf erhielt er gut 60 Prozent. In keiner Samtgemeinde erreichte er weniger als 45 Prozent – bei diesem Anteil lag er 2016 im Boldecker Land. Am Sonntag holte Ebel mit 28,9 Prozent der Stimmen im Wahlbezirk Gifhorn I das schlechteste Ergebnis, 39,2 Prozent Stimmanteil in Wittingen und Hankensbüttel war sein Spitzenwert.

Dort war auch Tobias Heilmann (SPD) am stärksten und überflügelte Ebels Wert sogar: Sein Stimmanteil in Wittingen und Hankensbüttel lag bei 42,9 Prozent. In einem weiteren Punkt waren sich die Wähler einig: Im Gifhorner Wahlbezirk I erhielt auch Heilmann mit 32,0 Prozent den geringsten Stimmanteil. Möglicherweise deshalb, weil es dieses Mal insgesamt sechs Bewerber gab und Dr. Detlef Eichner wiederum in Gifhorn I mit 16,4 Prozent sein bestes Ergebnis holte – er hat in der Innenstadt einen hohen Bekanntheitsgrad.

Tobias Heilmann schneidet deutlich besser ab als der SPD-Landratskandidat vor fünf Jahren

Mit 38,0 Prozent der Stimmen im Gesamtergebnis überrundete Heilmann den vorherigen Kandidaten Gerald Witt, der 2016 mit 33,1 Prozent aus dem Rennen ging.

Von Christina Rudert