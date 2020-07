Gifhorn

Tritt SPD-Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann gegen Landrat Dr. Andreas Ebel ( CDU) an? Der prominente Parlamentarier aus dem Nordkreis befindet sich unter den Vorschlägen, die in den letzten Wochen von der SPD-Basis gemacht worden sind. Sollte Heilmann ins Rennen gehen, wird die Wahl 2021 richtig spannend.

Die Mitglieder darüber entscheiden lassen, wer Ebel im Gifhorner Schloss vom Chefsessel stoßen soll: Bereits 2019 hatte der Unterbezirksvorstand der SPD im Landkreis Gifhorn eine Findungskommission auf die Beine gestellt, die sich die Suche einer geeigneten Kandidatin oder eines geeigneten Kandidaten auf die Fahnen geschrieben hat. „Die Mitglieder bei dieser Entscheidung mitnehmen – darum geht’s“, freut sich Landtagsabgeordneter Philipp Raulfs, Unterbezirkschef der Kreis-SPD, über die „tolle Resonanz“ auf den gestarteten Aufruf.

Zehn Namen auf der Vorschlagsliste

Bis zum Stichtag Ende Juni hätten mehr als 50 Mitglieder der SPD-Spitze geantwortet und ihre Vorschläge unterbreitet. „Darunter natürlich auch Mehrfachnennung“, so Raulfs. Insgesamt seien zehn Personen – Frauen als auch Männer – vorgeschlagen worden. Die Sichtung der Vorschläge ist nun Sache der Findungskommission, zu der neben dem Unterbezirksvorsitzenden Philipp Raulfs selbst auch Karen Wachendorf, Jörg Bialas, Brigitte Brinkmann, Tobias Heilmann (Landtagsabgeordneter), Detlef Tanke (Regionalverband), Marion Lau (Landrätin a.D.), Volker Arms (Samtgemeindebürgermeister Sassenburg) und Rolf Schliephake (SPD-Fraktionschef im Kreistag) gehören.

„Bevor die Mitglieder nach den Sommerferien über die Vorschlagsliste abstimmen, muss zuerst einmal abgeklopft werden, wer für eine Kandidatur bereit ist“, so Raulfs, der sich auch unter den Vorgeschlagenen. Er will jedoch nicht in das Rennen um den Landratsposten gehen. „Ich möchte mich weiter auf meine Arbeit im Landtag konzentrieren“, so der Hillerser. Auch SPD-Urgestein Detlef Tanke sei unter den Vorgeschlagenen – habe jedoch schon signalisiert, dass er nicht antreten werde, erklärt Philipp Raulfs.

Wahl könnte richtig spannend werden

„Natürlich ist auch der Name meines Landtagskollegen Tobias Heilmann auf der Liste“, räumt Raulfs auf Nachhaken der AZ ein. Sollte Heilmann – er wird schon seit längerer Zeit als Favorit gehandelt – die SPD-Basis überzeugen und die Kandidatur-Abstimmung gewinnen, wird die Wahl um den Chefposten der Kreisverwaltung vermutlich richtig spannend. Bei der Landtagswahl 2017 punktete Heilmann im Nordkreis kräftig und holte sich ein Direktmandat. Die CDU kassierte seinerzeit eine bittere Schlappe und war fassungslos – über Jahre hatte deren Landtagsabgeordnete Ingrid Klopp nämlich der SPD „im hohen Norden“ absolut keine Chance gegeben.

Tobias Heilmann: Ist er der Ebel-Herausforderer? Quelle: Archiv

„Über alle Vorschläge werden die Kommissionsmitglieder in der Sommerpause sprechen, dann steigen wir in das Verfahren ein“, will Raulfs die Mitglieder schon wenig später abstimmen lassen. Eine öffentliche Kür statt eine Entscheidung im Hinterzimmer: „Toll wäre darum ein Sonderparteitag – da könnten sich die Kandidatinnen und Kandidaten dann auch persönlich vorstellen.“ Ob diese Veranstaltung tatsächlich stattfinde, sei jedoch von der aktuellen Corona-Lage abhängig. „Wenn es nicht klappt, gehen wir eben den schriftlichen Weg“, nennt Philipp Raulfs eine Alternative.

Schnell in Wahlkampf einsteigen

Die SPD möchte nach der Entscheidung so schnell wie möglich in den Wahlkampf einsteigen. „Schließlich ist der amtierende Landrat kein Unbekannter – und hat während seiner bisherigen Amtszeit eigentlich nie wirklich mit dem Wahlkampf aufgehört“, steht für Raulfs fest. Die Amtszeit von Ebel – er ist Chef von mehr als 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung – läuft noch bis zum 31. Oktober 2021.

Die Kreis-CDU verzichtet auf die Suche nach einem neuen Kandidaten und hat sich bereits Ende 2019 festgelegt: Sie schickt Amtsinhaber Ebel erneut ins Rennen. Einen Alternativ-Vorschlag gibt es nicht, denn CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers bescheinigt Ebel „eine gute und exzellente Arbeit für unseren Landkreis, mit der wir absolut zufrieden sind“.

Dr. Andreas Ebel: Er will Landrat bleiben. Quelle: Landkreis Gifhorn

Von Uwe Stadtlich