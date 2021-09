Gifhorn

Wer gibt zukünftig im Schloss das Kommando an? Die Entscheidung darüber fällt am 26. September in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Dr. Andreas Ebel (CDU) und SPD-Herausforderer Tobias Heilmann. Die SPD setzt voll auf Sieg, die CDU gibt sich kämpferisch und will verlorenen Boden bis dahin wieder gut machen.

Gunter Wachholz, SPD-Fraktionschef im Gifhorner Stadtrat, hatte nie Zweifel daran, dass es Parteigenosse Heilmann gelingen wird, den Amtsinhaber in eine Stichwahl zu zwingen. „Die Wechselstimmung war zu spüren und wir werden diesen Wechsel schaffen“, so Wachholz. Heilmann und sein Team hätten für das Ergebnis dieses ersten Wahlgangs hart gekämpft. Die unzähligen Hausbesuche hätten sich ausgezahlt. In den kommenden 14 Tagen gehe es darum, diesen Weg weiterzugehen und den Schwung mitzunehmen.

Keinen Zweifel am Sieg

Landtagsabgeordneter und SPD-Unterbezirkschef Philipp Raulfs hat ebenfalls keinen Zweifel an einem Heilmann-Sieg: „Wir haben in den letzten Wochen als starkes Team ein geschlossenes Bild gezeigt und unsere Mitglieder haben einen starken Wahlkampf gemacht. Als Vorsitzender der SPD im Landkreis Gifhorn war es meine Aufgabe, diesen Wahlkampf mit dem gesamten Team erfolgreich zu organisieren. Das ist uns gelungen“, so Raulfs. „ Wir ziehen jetzt mit Tobias Heilmann als stärkstem Kandidaten in die Stichwahl um das Amt des Landrats. Schon heute zeigt sich, dass sich die Bürgerinnen und Bürger einen neuen Landrat wünschen“, ist der Hillerser voller Zuversicht.

Amtsbonus gebrochen

Rolf Schliephake, SPD-Fraktionsvorsitzender im Kreistag, zollt Heilmann Anerkennung: „Er hat es geschafft und hat den Amtsbonus von Ebel gebrochen. Das ist einfach stark.“ Nun müsse in den nächsten zwei Wochen noch einmal hart gearbeitet werden, um den Stichwahl-Erfolg für die SPD einzufahren.

Kreistagsmitglied Detlef Tanke, ehemaliger Landtagsabgeordneter der SPD, rechnet damit, „dass Tobi auch die Stichwahl mit deutlichem Vorsprung klarmacht“ – und setzt dabei auf Unterstützung der Grünen-Wählerschaft. Fest steht für den Hillerser bereits jetzt: „Heilmann hat das Marion-Lau-Potential.“

Die Ärmel hochkrempeln

CDU-Bundestagsabgeordnete Ingrid Pahlmann, die den Wahlverlauf ebenfalls im Rittersaal des Schlosses mitverfolgte, hatte mit einer Stichwahl gerechnet. Möglicherweise habe auch der Bundestrend – die CDU liegt aktuell hinter der SPD – Auswirkungen auf die Gifhorner Landratswahl gehabt. Pahlmann glaubt jedoch fest daran, dass Ebel Landrat bleibt. „Nun heißt es die Ärmel hochkrempeln und kämpfen.“

Die Wählerschaft überzeugen

Kämpferisch gibt sich auch CDU-Kreisvorsitzender Andreas Kuers, der der SPD nicht das Feld überlassen will. „Wir werden jetzt noch einmal alles in die Waagschale werfen, um die Wählerinnen und Wähler von unserer Qualität zu überzeugen.“

Von Uwe Stadtlich