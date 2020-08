Gifhorn

Dr. Andreas Ebel bekommt es bei der Landratswahl 2021 mit vielen Herausforderern zu tun – nicht dabei ist ein Kandidat der Linken. Linken-Kreisvorsitzender Dr. Andreas Mantzke erläutert die Gründe.

„Der Kreisverband der Linken in Gifhorn wird keinen eigenen Kandidaten für die Landratswahl aufstellen“, so Mantzke auf Anfrage der AZ. Zwar sei es wünschenswert, einen eigenen Kandidaten zu haben, der eins zu eins die Agenda der Linken verfolge, doch in Hinblick auf die zu erwartenden Wahlergebnisse erachtet die Linke dies als nicht sinnvoll, bezieht Mantzke – er ist seit Ende 2019 Mitglied der Linken und wohnt seit 2018 in Gifhorn – deutlich Position.

Erneuter Ebel-Sieg soll verhindert werden

„Durch eine eigene Kandidatur würden wir eine weitere Aufteilung der oppositionellen Wählerstimmen bewirken und eher für eine Zementierung der bestehenden politischen Verhältnisse sorgen – dies gilt es um jeden Preis zu verhindern“, ist der promovierte Ingenieur davon überzeugt, dass der Kreisverband die richtige Entscheidung getroffen hat.

Allerdings werde die Gifhorner Linke ihren Wählerinnen und Wählern eine „Unterstützungsempfehlung“ geben. Namen gebe es jedoch noch nicht. „Welcher andere Kandidat von der Linken unterstützt werden wird, ist bislang noch offen“, erläutert Mantzke, der ursprünglich aus Sachsen-Anhalt stammt. Die Unterstützer-Empfehlung soll jedoch mittelfristig durch den Kreisverband bekannt gegeben werden, kündigt der Vorsitzende an.

Mehrere Kandidaten sind bei der Landratswahl 2021 dabei

Ebel vom Chefsessel der Kreisverwaltung stoßen: Diese Ziel verfolgen inzwischen mehrere Parteien und ein parteiloser Kandidat. Die Kreis SPD hat eine Findungskommission ins Leben gerufen, entscheiden sollen am Ende die Mitglieder – als Favorit gilt Landtagsabgeordneter Tobias Heilmann.

Auch die Kreis-Grünen werden bei der Wahl einer Landrätin oder eines Landrates im Herbst 2021 mitmischen. Namen wurden noch nicht bekannt gegeben – Insider vermuten jedoch, dass Arne Duncker, Rechtsanwalt aus Meine, an den Start gehen könnte. Die AfD hat in der vergangenen Woche ebenfalls bestätigt, dass sie bei der Landratswahl ein Wort mitreden wird. Fraktionschef Stefan Marzischweski-Drewes will nicht antreten – ein jüngeres Parteimitglied soll diese Aufgabe übernehmen. Einen Namen nannte er noch nicht.

Auch ein Parteiloser kündigt seine Kandidatur an

Ebenfalls in der vergangenen Woche dann die Kandidatur-Ankündigung von Dr. Detlef Eichner. Der Rektor der Gifhorner Freiherr-vom-Stein-Schule, gut vernetzt und Mitglied im Uniformierten Schützenkorps (USK) Gifhorn, setzt verstärkt auf Online-Wahlkampf. Unter anderem bei Facebook hat Eichner inzwischen damit begonnen. Sein Ziel: Er will Ebel in eine Stichwahl zwingen und dann schlagen.

Von Uwe Stadtlich