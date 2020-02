Landrat übergibt 16 Einbürgerungsurkunden

Gifhorn

16 ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger wurden jetzt im Rittersaal des Gifhorner Schlosses in den deutschen Staatsverband eingebürgert.

Einbürgerungsfeier mittlerweile fest etabliert

Landrat Dr. Andreas Ebel führte durch die 22. Zeremonie dieser Art, die ein fester Bestandteil im Jahresplan der Gifhorner Kreisverwaltung ist. In seiner Rede verdeutlichte er, dass Themen wie Migration und Integration eine immer größere Bedeutung in Deutschland einnehmen. „Die Einbürgerung hier so offiziell zu gestalten, ist für uns eine Möglichkeit, zu zeigen, dass wir den neuen Bürgerinnen und Bürgern des Landkreises Gifhorn Wertschätzung und Anerkennung dafür entgegenbringen, dass sie Deutsche werden möchten. Ich wünsche mir, dass diejenigen, die von mir eine Einbürgerungsurkunde erhalten, sich nicht länger als Gäste, sondern vielmehr gut beheimatet fühlen.“

Neun Frauen und sieben Männer sind jetzt Deutsche

So unterschiedlich wie die Gründe, aus denen Menschen ihr Heimatland verlassen und nach Deutschland und in den Landkreis Gifhorn kommen, so verschieden sind auch die Personen selbst. Bei dieser Einbürgerungsfeier reicht die Altersspanne von zwei bis 70 Jahren. Darunter waren neun Frauen und sieben Männer.

Die künftigen Staatsbürger kommen aus Argentinien, China, Frankreich, Indien, Kosovo, Libanon, Moldawien, Polen, Syrien, Türkei und dem Vereinigten Königreich. Jetzt leben sie vor allem in der Stadt Gifhorn und der Samtgemeinde Papenteich, aber auch in Wittingen, der Samtgemeinde Brome und der Gemeinde Sassenburg.

An der Einbürgerungszeremonie nahmen neben den Neubürgern selbst auch deren Familienangehörige und Freunde sowie politische Vertreter teil.

Landrat überreicht Urkunden

Während der Zeremonie legten die Einbürgerungsbewerber das im Gesetz vorgeschriebene Bekenntnis zur Bundesrepublik Deutschland ab und erhielten im Anschluss von Landrat Dr. Andreas Ebel die Einbürgerungsurkunden, die sie zu deutschen Staatsbürgern machen.

Carla Meinecke, Schülerin der Kreismusikschule Gifhorn, begleitete die Feier musikalisch am Flügel.

