Landrat pflanzt Bäume bei „Natürlich wild“: Landkreisweit sollen 6500 Pflanzen gesetzt werden

Kästorf

Für Landrat Dr. Andreas Ebel war es so etwas wie ein Heimspiel. Der Diplom-Forstwirt packte am Samstag im Rahmen der Aktion „Natürlich wild“ auch selbst mit an und pflanzte Bäume ein. Verstärkung hatte er auch dabei: den Vorstand der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg Dr. Patrick Kuchelmeister und den Vorstand der Dachstiftung Diakonie Dr. Jens Rannenberg.

Als ein Zeichen für mehr Artenvielfalt im Landkreis Gifhorn pflanzten sie gemeinsam 661 Bäume und Sträucher auf dem Gelände der Dachstiftung Diakonie in Kästorf. Die Dachstiftung Diakonie plant mit einer Mischung aus Obstbäumen, Buchen, Ulmen und Ahornbäumen sowie verschiedenartigen Sträuchern eine Hecke am Waldrand in Gamsen. „Wir haben bei der Auswahl darauf Wert gelegt, dass wir heimische Pflanzen nehmen“, sagte der Landrat. Sie sollen Insekten, Niederwild und Vögeln Lebensraum und Nahrungsquelle zugleich sein.

Diakonie will bis 2030 CO2-neutral arbeiten

Das Gelände war gut vorbereitet worden. Drei lange Furchen waren gezogen, die Pflanzen lagen bereit. 250 waren bereits am Freitag sowie am Samstagmorgen in die Erde gebracht worden, als der Landrat anrückte. Bis Samstagmittag war die Aktion beendet – zumindest an der Diakonie. Denn das ganze Wochenende über pflanzten die Teilnehmer der vom Landkreis Gifhorn ins Leben gerufenen Aktion. „Eigentlich sollte es eine konzentrierte Aktion geben. Aber wegen Corona haben wir das entzerrt“, so Ebel.

Dr. Jens Rannenberg: „Die Dachstiftung Diakonie will beispielsweise bis 2030 CO2-neutral arbeiten. Das ist aber nur ein Teilziel. Es gibt 17 Ziele zur Nachhaltigkeit, von denen auch die Artenvielfalt eines ist“, erklärte er, warum die Diakonie die Fläche zur Verfügung stelle und sich an der Aktion beteilige. Dr. Patrick Kuchelmeister ergänzt: „Für uns ist es eine Herzensangelegenheit, den Landkreis Gifhorn lebenswert zu erhalten. Der Gedanke an Nachhaltigkeit spielt in unseren Engagements eine herausragende Rolle, die Mitgestaltung der regionalen Zukunft ist das erklärte Ziel.“

Zweite Auflage der Aktion ist bereits geplant

3228 Bäume und Gehölze wurden vergangene Woche im gesamten Landkreis Gifhorn ausgeliefert. Grund dafür ist die Aktion „Natürlich wild“, die Landrat Dr. Andreas Ebel ins Leben gerufen hat und die von der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg finanziell unterstützt wird. Bei der Aktion geht es darum, die Pflanzenvielfalt im Kreisgebiet zu erweitern und mehr Lebensräume für Tiere zu schaffen. Daran beteiligten sich 38 Vereine, Gemeinden, Institutionen und Privatleute mit 46 Projektideen. Sie erhalten die Pflanzen im Gesamtwert von rund 45 000 Euro kostenlos und pflanzten diese Bäume und Gehölze zum Großteil am Wochenende ein. Insgesamt sollen 6500 Pflanzen in die Erde kommen, darunter 600 Obstbäume.

Damit es im Landkreis dauerhaft grün bleibt, ist eine zweite Auflage der Aktion geplant. Alle interessierten Gruppen, Institutionen und Gemeinden finden Informationen und einen Anmeldebogen auf der Homepage des Landkreises unter www.gifhorn.de/wirtschaft-und-wohnen/umwelt/natuerlich-wild/. Um Anmeldung bis zum 1. Juni wird gebeten.

Von Thorsten Behrens