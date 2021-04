Landkreis Gifhorn

Diese Zahl lässt beim Landkreis Gifhorn die Alarmglocken schrillen: Seit März diesen Jahres bis Dienstag dieser Woche sind in und um Gifhorn schon 603 Fälle der britischen Corona-Virusmutation VOC B.1.1.7 beim Gesundheitsamt registriert.

Britische Virus-Mutation ist ansteckender

„Das ist besorgniserregend, weil die VOC B.1.1.7 nach bisherigen Erkenntnissen deutlich ansteckender ist und schwerere Krankheitsverläufe verursacht als andere Varianten. Der Anstieg der Fallzahlen insgesamt und der Infektionen durch die VOC B 1.1.7. werden voraussichtlich zu einer deutlich ansteigenden Anzahl von Hospitalisierungen und intensivpflichtigen Patientinnen und Patienten führen“, berichtet der Landkreis in seiner Allgemeinverfügung.

Landkreis: Lage im Gifhorner Klinikum ist „weiterhin kritisch“

Gifhorn liege im bundesweiten Trend, was die Lage auf den Intensivstationen angeht. Die Situation dort sei „weiterhin kritisch“. Nach Mitteilung des DIVI-Intensivregister am Mittwoch seien zehn von zwölf Betten auf der Intensivstation belegt. Davon werden fünf Covid-19-Patienten intensivmedizinisch behandelt, zwei davon befinden sich unter Beatmung. „Zahlen stellen in dieser Konstellation einen besorgniserregenden Spitzenwert für den Landkreis Gifhorn seit Beginn der Pandemie dar“, schreibt der Landkreis.

Die meisten Infektionen passieren laut Landkreis im Privatbereich

Und weil die Virusmutationen gerade so stark auf dem Vormarsch seien und die Hauptinfektionsquelle im privaten Bereich - die Quote liege bei 88 Prozent - sei die Ausgangssperre ein angemessenes Instrument, der Pandemie Herr zu werden.

Von Andrea Posselt