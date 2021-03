Landkreis veröffentlicht erstmals die Corona-Fälle aus den Samtgemeinden

Landkreis Gifhorn

Die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn steigt weiter. Sie liegt jetzt bei 119,0, das Landesgesundheitsamt informiert über 55 weitere positiv getestete Bewohner des Landkreises Gifhorn. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 210.

Künftig informiert der Landkreis einmal wöchentlich über die Zahl der Infektionen mit einer Corona-Mutation, mit Stand vom Donnerstag sind es 220. Außerdem listet er einmal wöchentlich auf, in welcher Gebietseinheit wie viele aktuelle Fälle vorliegen. In der Stadt Gifhorn sind es 104, in Wittingen neun, in der Sassenburg sechs, im Boldecker Land zehn, in der Samtgemeinde Brome 27, in Hankensbüttel null, in der Samtgemeinde Isenbüttel 13, in der Samtgemeinde Meinersen 35, im Papenteich 44, in der Samtgemeinde Wesendorf neun – die Gesamtzahl der aktuellen Fälle beträgt 257.

Eine Neuinfektion in einem Alten- und Pflegeheim

Im Seniorendominizil Sonnenheide in Leiferde gab es eine Neuinfektion – ob es sich um jemanden von den Bewohnern oder vom Personal handelt, hat der Landkreis aktuell nicht mitgeteilt. Vier weitere positive Fälle gibt es in der DRK-Kita Nord in Gifhorn, für je eine Gruppe Kinder und Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter wurde eine Quarantäne bis zum 5. April angeordnet. Bis zum 1. April dauert die Quarantäne für eine Gruppe Kinder und eine Gruppe des Mitarbeiterteams aus der DRK-Kita Rosengarten, wo es drei positive Testungen gab. Ein weiterer positiver Fall ist in der Kita Katharina von Bora aufgetreten, die bereits bestehende Quarantäne wurde bis zum 2. April verlängert. Und im Paulus-Kindergarten wurde eine Person positiv getestet, eine Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern muss bis zum 2. April in Quarantäne.

Insgesamt hat Gifhorns Gesundheitsamt seit Ausbruch der Pandemie 18 078 Testungen vorgenommen, von denen 4 197 positive Ergebnisse hatten. Innerhalb eines Tages wurden 92 Personen getestet.

Im Klinikum werden insgesamt 15 Covid-19-Patienten behandelt

Im Helios-Klinikum sind laut DIVI-Register alle zwölf Intensivbetten belegt, zwei davon von Covid-19-Patienten, die beide nicht invasiv beatmet werden müssen. Auf Normalstation liegen nach Helios-Auskunft neun Covid-19-Patienten, auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation vier.

Von der AZ-Redaktion