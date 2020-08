Landkreis Gifhorn

Die Koordinierungsstelle zur Stärkung des Ehrenamtes beteiligt sich an der bundesweit stattfindenden Woche des Digitalen Engagements, die noch bis 14. September dauert. Am Mittwoch, 2. September, startet die Ehrenamtskoordinatorin des Landkreises Gifhorn, Stephanie Manske,von 17 bis 18 Uhr den ersten Digitalen Stammtisch. Sie moderiert die Runde aller am Ehrenamt Interessierten.

So können sich Ehrenamtliche auch in Corona-Zeiten austauschen

Nach einer Vorstellungsrunde wird ein Schwerpunktthema durch den Stammtisch führen. Dieses soll dann zu einem offenen Erfahrungsaustausch beitragen. Das Thema des ersten Digitalen Stammtisches ist: „Herausforderungen im Ehrenamt – vor und inmitten der Pandemie“. Landrat Dr. Andreas Ebel begrüßt das digitale Vorgehen in Zeiten des Corona-Virus: „Ich freue mich, dass wir auch in dieser Zeit neue Angebote schaffen können. Es ist wichtig, miteinander in Kontakt zu bleiben. Dafür möchten wir den engagierten Ehrenamtlichen eine Austauschplattform bieten.“

Auch bei Facebook sind Ehrenamtliche schon als Gruppe aktiv

Der Digitale Stammtisch ist eine Fortsetzung der digitalen Angebote, die der Landkreis Gifhorn den zahlreichen Ehrenamtlichen im Landkreis macht. Im Juni hat die Kreisverwaltung bereits eine Facebookgruppe „ Ehrenamt im Landkreis Gifhorn“ ins Leben gerufen. Ziel dieser Gruppe ist es, Ehrenamtliche und ehrenamtlich Interessierte miteinander digital zu vernetzen. Inzwischen hat die Gruppe über 140 Mitglieder. Zu finden ist sie über folgenden Link: www.facebook.com/groups/627705181426555/ Alle Interessierten können sich ab sofort bei Stephanie Manske für den Digitalen Stammtisch per E-Mail an stephanie.manske@gifhorn.de anmelden. Ab fünf Teilnehmern findet der Stammtisch statt. Geplant ist eine regelmäßige Reihe digitaler Treffen.

