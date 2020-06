Landkreis: Noch ist Corona-Disziplin ganz wichtig

Landkreis Gifhorn

Eine erste Zwischenbilanz des Verlaufs der Corona-Pandemie im Landkreis Gifhorn zieht Josef Kraft, Leiter des Gesundheitsamtes Gifhorn. Vergleichsweise gering seien die Zahlen an positiv Getesteten, auch die Sterbefälle seien im Vergleich niedrig. Die Verantwortlichen sehen sich nun nach den ersten Wochen weiter gerüstet, der Pandemie die Stirn zu bieten. Das habe sich auch bei den Infektionsfällen in der Unterkunft Ehra-Lessien gezeigt. „Dort hat es uns sehr geholfen, dass wir alle Kontaktpersonen direkt mit Bekanntwerden des ersten Verdachts testen konnten und bereits einen Tag später die Ergebnisse erhalten haben. So konnten wir vorsorgliche Maßnahmen treffen, um die Infektionsketten auf dem Gelände zu unterbrechen, und sind sehr schnell in das Recherchieren von weiteren Kontaktpersonen eingestiegen“, berichtet Kraft.

Geduld ist wichtig

Grund zur Entwarnung bestehe jedoch insgesamt noch längst nicht. Nach wie vor sei wichtig, die Abstandsregel einzuhalten und „sich diszipliniert zu verhalten“. Geduld sei nun oberste Tugend. Das Gesundheitsamt setze die alle zwei Wochen vom Land erlassenen schrittweisen Lockerungen vor Ort um. Das könne durchaus Bürger verwirren. Aus gesundheitlicher Sicht seien diese kurzen Intervalle der Neuerungen aber notwendig. Wichtig bei der Bekämpfung der Pandemie seien von Beginn an Abstriche gewesen, erläutert Kraft. „Auch im Gesundheitsamt Gifhorn haben wir sehr früh damit angefangen, Kontaktpersonen auf das Corona-Virus zu testen und Quarantänen auszusprechen.“ Der Abstrich sei nur eine Momentaufnahme und diene dazu, einen Verdacht zu bestätigen oder auszuräumen und daraufhin geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Bei einem positiven Testergebnis folge in der Regel die Quarantäne der Testperson. Außerdem würden mögliche Kontaktpersonen recherchiert. Der Abstrich diene also eher dem Schutz der Mitmenschen, als der betroffenen Person selbst.

Antikörpertest ist keine Garantie

Getestet würden Personen mit typischen Symptomen, auch wenn sie keinen nachweislichen Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten. Den Test veranlasse stets der Hausarzt. Die Auswertung übernehme das Landesgesundheitsamt. Die Zuverlässigkeit von Antikörper-Tests, die zwei Wochen nach einer vermeintlichen Infektion gemacht werden, bezweifelt Kraft. Vieles rund um Corona sei nicht hundertprozentig erforscht, auch ob eine einmalige Infektion vor einer weiteren Ansteckung schützt.

Auch der weitere Verlauf der Pandemie sei noch unklar. Wichtig sei, dass sich alle an die aktuell geltenden Regeln halten. Kraft appelliert: „Wir sollten im Landkreis Gifhorn zusammen dafür Sorge tragen, dass sich das Corona-Virus nicht weiter ausbreitet.“

Von Andrea Posselt