Landkreis Gifhorn

Starke Schneefälle sorgten am Freitag für Verkehrsbehinderungen auf den Straßen im Kreisgebiet. Mit einsetzender Dunkelheit verschärfte sich die Situation, die Polizei zählte infolge der Wetterbedingungen zwei Dutzend Unfälle. Insgesamt zehn Personen wurden verletzt, so die vorläufige Bilanz.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle ereigneten sich die meisten Verkehrsunfälle in der Zeit zwischen 16 und 20 Uhr. In vielen Fällen sei es bei Blechschäden geblieben. Die Unfallorte lagen nahezu über den gesamten Landkreis verteilt, unter anderem auf der B 214 bei Ohof und auf der B 188 bei Dannenbüttel. Gleich sechs – wenn auch leicht – verletzte Personen forderte der Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge an der Ampelkreuzung der Einmündung der alten B 4 auf die neue bei Ausbüttel.

Mondeo prallt gegen Straßenbaum

Auch die Stützpunktwehr Ummern wurde gegen 18.30 Uhr zu einem Unfall im Ort gerufen. Ein Ford Mondeo Kombi war auf der L 284 in Höhe der Siedlung Steinberg nach links von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Dabei wurde eine Person verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Alarm-Meldung, wonach der Wagen in Brand geraten sei, bestätigte sich vor Ort nicht: „Wir gehen davon aus, dass eine Talkum-Wolke der ausgelösten Airbags wie Brandrauch aussah“, so Wesendorfs Gemeindebrandmeister Torsten Winter. Neben der Feuerwehr mit 18 Kameraden und drei Fahrzeugen waren ein Rettungswagen, ein Notarztwagen und die Polizei im Einsatz.

L284 für eine Stunde gesperrt

Die Schadenshöhe sowie die Unfallursache sind bislang unbekannt. Die Landesstraße war im Zuge der Bergungsarbeiten für zirka eine Stunde gesperrt.

Von Jörg Rohlfs