Landkreis Gifhorn

Der Landkreis will den Öffentlichen Personennahverkehr aufwerten und dafür die Chance nutzen, die sich jetzt bietet: Die ersten Genehmigungslaufzeiten für die Verkehrsunternehmen im Landkreis Gifhorn – das sind die VLG, die Brauner-Bischof-GbR und Bachstein – enden ab dem Jahr 2023. Schon jetzt muss allerdings im EU-Amtsblatt eine Vorabbekanntmachung veröffentlicht werden, in der Struktur, Verkehrsangebot und künftige Qualitätsanforderungen für die neuen Genehmigungen definiert werden.

„Diese EU-rechtliche Vorgabe ist eine einmalige Chance, das Verkehrsangebot, aber auch die Qualität des ÖPNV im Landkreis Gifhorn in eine moderne Zukunft zu führen“, teilt die Kreisverwaltung in einer Presseerklärung mit. Es sei ein besonderes Anliegen, den ÖPNV im Landkreis Gifhorn künftig aufzuwerten, so Landrat Dr. Andreas Ebel.

Die größeren Gemeinden sollen bis 20 Uhr bedient werden

„Emissionsfreie Niederflurbusse – also Fahrzeuge, deren Eingangsbereich so abgesenkt wird, dass Kinderwagen und Rollstühlen der Einstieg erleichtert wird – mit moderner Innenausstattung, die nicht älter als durchschnittlich 7,5 Jahre sind, sind nur ein Beispiel dafür“, sagt Ebel. Und auch das Verkehrsangebot wird erheblich erweitert. Geplant ist ein weitestgehend durchgehender Stundentakt und damit eine Verdichtung der Linien. Die größeren Gemeinden sollen sogar bis 20 Uhr bedient werden.

Auch an den Wochenenden, insbesondere an Samstagen nach 15 Uhr und an Sonntagen, werden künftig mehr Fahrten angeboten, „die Wartezeiten für den Fahrgast an den Knotenpunkten werden minimiert“, kündigt der Landrat an. Eine erste Aufwertung des ÖPNV im Landkreis Gifhorn erfolgt sogar schon in diesem Jahr. Bereits mit Start am 2. September 2021 wird unter dem Motto „Verkehr der Zukunft“ im Nordkreis des Landkreises das Projekt der Flexbusse beginnen. Hierzu werden in Ergänzung zum bestehenden ÖPNV vier flexible Kleinbusse auf Abruf verkehren.

Der Verkehrsausschuss hat der Erhöhung der finanziellen Mittel schon zugestimmt

Die finanziellen Mittel für den ÖPNV sollen perspektivisch von jetzt 1,6 Millionen Euro auf 4,6 Millionen Euro im Jahr 2030 aufgestockt werden. Die politischen Gremien müssen noch zustimmen, als erstes hat der Ausschuss für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau das bereits getan.

„Der ÖPNV leistet einen wesentlichen Beitrag für die Mobilität und die Daseinsvorsorge im Landkreis Gifhorn und ist eine zentrale Voraussetzung für einen attraktiven und zukunftsfähigen Landkreis. Ein ausgereiftes Verkehrsangebot, ein reibungsloser ÖPNV-Anschluss, Qualität in der Ausstattung der Fahrzeuge sind hierfür maßgeblich. Mit der Neuvergabe der Genehmigungen kann dies im gesamten Landkreis Gifhorn deutlich gesteigert und vereinheitlicht werden“, sagt der Landrat.

Ziel ist, dass der ÖPNV eine Alternative zum Individualverkehr wird

Auch der Regionalverband Großraum Braunschweig, der verantwortlich ist für die Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV in der Region, sieht die anstehenden Vergaben als Chance, das Verkehrsangebot und die Qualität des ÖPNV im Landkreis Gifhorn langfristig zu sichern und zu verbessern. Verbandsdirektor Ralf Sygusch betont: „Nur mit einem qualitativ und quantitativ guten Angebot, modernen und komfortablen Fahrzeugen sowie stets aktuellen Fahrgastinformationen kann der ÖPNV eine zukunftsfähige Alternative zum motorisierten Individualverkehr im Landkreis Gifhorn sein.“

