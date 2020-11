Landkreis Gifhorn will Dachflächen für Photovoltaik verpachten

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn will die Dächer seiner Gebäude nutzen, um dort Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Der Umweltausschuss diskutierte jüngst über das sinnvollste Verfahren – und stimmte schließlich dafür, die Flächen zu verpachten.

Zwei Modelle standen zur Auswahl: ein Eigenbetrieb der Anlagen und die Verpachtung. In ersterem Fall hätte der Landkreis für Planung und Bau der Anlagen demnach etwa 5,5 Millionen Euro investieren müssen – Geld, das derzeit nicht im Haushalt eingeplant ist. Eine Umsetzung des Konzeptes wäre nur über mehrere Jahre verteilt möglich. Deshalb schlug die Verwaltung dem Ausschuss auch vor, die infrage kommenden Dachflächen an einen Investor zu verpachten. Hierbei fallen lediglich 15 000 Euro einmalige Kosten an, weil ein Vergabefahren notwendig ist, mit dem ein Ingenieurbüro beauftragt werden soll.

Grundsätzlich kommen 19 kreiseigene Gebäude für den Bau von Photovoltaikanlagen infrage

Laut Kreisverwaltung kommen grundsätzlich 19 Gebäude für die Installation von Photovoltaikanlagen infrage: BBS I, BBS II, Kreishaus II, Gymnasium Hankensbüttel, Müllerschule Wittingen, Humboldt-Gymnasium, Otto-Hahn-Gymnasium, Sibylla-Merian-Gymnasium Meinersen und Leiferde, IGS Wittingen, Philipp-Melanchthon-Gymnasium Meine, EDV-Abteilung, Feuerwehrtechnische Zentrale, Straßenverkehrsamt, Kreisstraßenmeistereien Meine und Knesebeck, Landkreis Depot, IGS Gifhorn und IGS Sassenburg. Für einen Investor würde sich die Investition demnach nach zehn bis 15 Jahren rechnen: bei Verwaltungsgebäuden aufgrund der ganzjährigen Nutzung eher, bei Schulgebäuden später, weil sie in den Ferien weniger Strom abnehmen.

„Wir sollten uns die Möglichkeit erhalten, eigene Anlagen zu bauen“, schlug Dr. Arne Duncker (Grüne) eine Mischung aus beiden Modellen vor. Dafür gab es im Ausschuss aber keine Mehrheit. „Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir noch einen Pächter bekommen, wenn wir die lukrativsten Flächen für uns behalten?“, fragte Brigitte Brinkmann ( SPD). Und Alexander Jankowski ( CDU) meinte: „Wir sollten alle Flächen verpachten. Dann bekommen wir den Ökostrom sofort und belasten den Haushalt nicht.“ Dem stimmte der Ausschuss zu. Es ist nun geplant, mit der Verpachtung 2022 zu beginnen.

Von Christian Albroscheit