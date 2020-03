Landkreis warnt vor Internetkriminalität in Zeiten der Corona-Krise

Gifhorn

Wer E-Mails erhält, die angeblich von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) oder einer Sparkasse stammen, dem rät die Kreisverwaltung, gerade im Moment besser zweimal hinzuschauen. Derzeit landen in vielen E-Mail-Postfächern fast täglich Nachrichten von Unternehmen, die etwa auf Einschränkungen ihrer Services, besondere Hygienemaßnahmen im Rahmen ihrer Produktion oder Rabatt-Aktionen hinweisen. Diese Aktionen nutzen Internetkriminelle für sich und starten gefälschte Aktionen per Mail, um persönliche Daten abzugreifen.

Mails mit Schadprogramm im Anhang

Unter anderem kursieren gefälschte E-Mails von der WHO mit einem Schadprogramm im Anhang. Auch Hinweise auf Filialschließungen der Sparkasse sind unterwegs, in denen zu kriminellen Zwecken Kundendaten abgefragt werden. In anderen E-Mails werden Atemschutzmasken und ähnliche Artikel angepriesen, um Daten abzugreifen oder Kunden in betrügerische Onlineshops zu lotsen, die kassieren, aber nicht liefern. Ebenso versuchen Onlinebetrüger, Menschen zum Installieren fragwürdiger Apps zu bewegen, mit dem Versprechen, diese Programme würden sie über das Coronavirus auf dem Laufenden halten. Oft liefern solche Programme aber nur Halbwissen oder jede Menge Werbeanzeigen, oder sie schleusen Schadsoftware auf die Geräte ein.

Tipps vom Bundesamt für Sicherheit

Der Landkreis weist auf die Tipps vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik hin: Seien Sie vorsichtig bei E-Mails von fremden Adressen, die Links zu angeblichen Programmen für die Arbeit im Homeoffice oder zur Videotelefonie enthalten. Installieren Sie Anwendungen nur nach Prüfung und aus den Originalquellen, also beispielsweise den Appstores. Sollten Sie beruflich zu einer Installation aufgefordert werden, prüfen Sie an entsprechender Stelle die Richtigkeit der Angabe mit einem Anruf. Dazu sollten Sie keine der Telefonnummern aus der E-Mail verwenden, sondern stets über firmeninterne Telefonbücher oder Intranetangaben recherchieren. Sehen Sie sich bei jeder E-Mail die Absenderadresse genau an. Zwar ist es möglich, original erscheinende Adressen zu fälschen, oft handelt es sich jedoch um fehlerhaft erstellte Adressen, die Ihnen eine eindeutige Warnung sein können. Keine seriöse Organisation, egal ob Finanzinstitut, Behörde oder Unternehmen befragt Sie nach persönlichen Daten oder Passwörtern per E-Mail oder Telefon. Löschen Sie im Verdachtsfall die betreffenden E-Mails und klicken Sie keinesfalls auf Links.

Hinweis auf sichere Informationsquellen

Außerdem empfiehlt der Landkreis, nur seriöse Homepages für Informationen rund ums Coronavirus zu nutzen, verweist auf das Robert Koch Institut (www.rki.de), auf das Land Niedersachsen (www.niedersachsen.de/ Coronavirus), aufs Bundesgesundheitsministerium (www.bundesgesundheitsministerium.de) und auf seine eigene Homepage: www.gifhorn.de.

Von der AZ-Redaktion