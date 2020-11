Landkreis Gifhorn

Der Katastrophenschutzstab hat eine Corona-Teststrategie für den Landkreis Gifhorn beschlossen, die noch über die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts ( RKI) hinaus geht: Solange genügend Kapazitäten in den Analyselaboren zur Verfügung stehen, sollen nach Möglichkeit alle Kontaktpersonen der Kategorie 1 getestet werden.

Der Landkreis empfiehlt auch Kontaktpersonen der Kategorie 2 Quarantäne

Das RKI hat festgelegt, dass für enge Kontaktpersonen eines Corona-Infizierten das Anordnen einer 14-tägigen Quarantäne ohne Abstriche ausreichend ist. K1-Personen müssen nur noch in Sonderfällen getestet werden, beispielsweise wenn sie einer Risikogruppe angehören oder in systemrelevanten Berufen tätig sind. Dass der Landkreis anders agiert, begründet er in einer Pressemitteilung damit, dass Familienmitglieder von K1-Personen als sogenannte Kontaktpersonen der Kategorie 2 geführt werden, für die ein enges Infektionsrisiko gilt und die daher nicht unter die Quarantäneanordnung fallen. „Wir sind durch regelmäßiges Testen der K1-Personen bestrebt, das Risiko einer unerkannten Ausbreitung des Coronavirus zu verringern“, erklärt Landrat Dr. Andreas Ebel. „Außerdem raten wir jeder Kontaktperson der Kategorie 2 zu einer freiwilligen Quarantäne. Wichtig ist auch, dass selbst bei einem negativen Testergebnis die 14-tägige Quarantäne bestehen bleibt, da die Kontaktpersonen aufgrund der unterschiedlichen Inkubationszeiten weiterhin erkranken können.“

So lange die Kapazität der Labore reicht, will der Landkreis seine Teststrategie umsetzen

Dem Landkreis Gifhorn stehen im Labor des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes und im Labor des Niedersächsischen Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit insgesamt rund 650 Abstriche pro Woche zur Verfügung. Sollten die Labore nicht mehr in der Lage sein, alle Proben des Landkreises zu bearbeiten, „werden wir die Tests staffeln und an mehreren Tagen einreichen“, so Ebel. Das könne zur Folge haben, dass auch die Ergebnisse zu unterschiedlichen Zeiten vorlägen und ein Teil der K1-Personen länger auf das Ergebnis warten müsse als der andere. Sollten zu viele Neuinfektionen im Landkreis dazu führen, dass die Kapazitäten überschritten werden, würde auf Grundlage der RKI-Strategie gearbeitet. Um die Abstriche effektiv durchführen zu können, wurde auf dem alten SAG-Gelände dafür ein Abstrichzentrum eingerichtet.

