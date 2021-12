Gifhorn

Gifhorn soll ein neues Impfzentrum bekommen. Das lässt der Landkreis jetzt auf Nachfrage der AZ durchblicken. Derweil laufen seine Bemühungen, die Impfungen voran zu bringen, auf zwei anderen Gleisen. Auch da soll noch mehr passieren.

Drei mobile Impfteams kümmern sich aktuell um besonders gefährdete Gruppen zum Beispiel in Pflegeheimen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe. Sie setzen sich zusammen aus Mitarbeitern der Kreisverwaltung, die sich um Planung, Organisation und Verwaltung kümmern, sowie impfbefähigtem Personal des Roten Kreuzes und Ärzten. Zur Verstärkung mit dabei sind seit Donnerstag auch zwei Bundeswehr-Soldaten.

Impfen, impfen, impfen: Auch offene Termine (Foto) und mobile Impfteams für Pflegeheime gehören zur Kampagne des Landkreises Gifhorn. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

In Kürze will der Landkreis ein viertes mobiles Impfteam auf Tournee durch die Pflegeheime schicken. „Der Landkreis ist aktiv auf der Suche sowohl nach impfbefähigtem Personal als auch nach Verwaltungspersonal für die mobilen Impfteams“, so Pressesprecher Jan-Niklas Schildwächter. „Sobald Bewerbungen vorliegen, wird das Personal – wenn geeignet – schnellstmöglich eingestellt. So ist es auch in den vergangenen Wochen geschehen.“ Der Landkreis stocke das Personal der mobilen Impfteams stetig auf, um mehr in den Einsatz zu bringen.

Im Kreisgebiet verteilt: 21 offene Impftermine bis Februar

21 offene Impftermine bietet der Landkreis inzwischen bis Mitte Februar an. Sieben in seiner Liste auf der Homepage sind aktuell als „neu“ gefettet gelistet. Schildwächter verweist auf die Homepage, die die Öffentlichkeitsarbeit der Verwaltung laufend aktualisiere. Die Termine sind verteilt im ganzen Landkreis auf Standorte wie Gemeinschaftshäuser, Schulen oder Veranstaltungszentren. Dabei soll es offenbar nicht bleiben.

Impfzentrum: Landkreis aktuell auf Standortsuche

Auf Nachhaken der AZ bestätigt Schildwächter nun, dass der Landkreis nach einem festen Standort für eine Art Impfzentrum suche. „Der Landkreis Gifhorn prüft diverse in Frage kommende Standorte und steht bereits in Verhandlungen. Sobald es weitere Informationen dazu gibt, wird die Öffentlichkeit umgehend informiert.“

Von Dirk Reitmeister