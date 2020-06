Gifhorn

Die Ausstattung der Restaurantküche der Berufsbildenden Schulen I (BBS I) am Standort Gifhorn entspricht nicht mehr den aktuellen Ausstattungs- und Entwicklungsstandard professioneller Restaurantküchen. Deshalb investiert der Landkreis 350 000 Euro, um die Lehrküche umzubauen – das soll vorwiegend während der Sommerferien passieren.

Landrat Dr. Andreas Ebel begründet die geplanten Umbaumaßnahmen: „Mir ist es wichtig, dass alle Schülerinnen und Schüler im Landkreis Gifhorn eine umfassende Schulbildung erhalten. Bei den berufsbildenden Schulen gehört dazu auch eine gut ausgestattete Küche. Daher sind die Investitionen überaus sinnvoll und nachhaltig angelegt.“

Die Lehrküche soll hauptsächlich während den Sommerferien saniert werden, um den Schulalltag so wenig wie möglich zu beinträchtigen. Geplant ist, die Küche so zu modernisieren, dass die Schülerinnen und Schüler eine zeitgemäße und angemessene Ausbildung entsprechend der Vorgaben des Lehrplans erhalten. Außerdem sollen die Schülerinnen und Schüler den Umgang mit den heutzutage auch in der Praxis genutzten Geräten erlernen. Besonders in Prüfungssituationen ist es erforderlich, dass alle Auszubildenden die gleichen Bedingungen haben – und die Gifhorner Auszubildenden aus den Gastronomie-Bereichen schneiden regelmäßig gut ab bei den Jugendmeisterschaften bis hin zur Landesebene.

Küchenplaner hilft

Grundsätzlich wird bei der neuen Küche darauf geachtet, dass einzelne defekte Geräte separat ausgetauscht werden können. Der Landkreis Gifhorn hat zudem einen Küchenplaner hinzugezogen, um die Abläufe und Laufwege in der Restaurantküche zu optimieren. Der Experte rät beispielsweise dazu, eine separate Spülküche einzusetzen, die Lagermöglichkeiten neu anzuordnen und eine Kühl- und Tiefkühlzelle einzurichten.

In einem ersten Schritt wurde die Lüftungsdecke bereits zum Teil abgenommen. Auch die einzelnen Küchenelemente wurden bereits demontiert. Dieser Tage beginnen die Abbruch- sowie Bodenarbeiten. Im Anschluss werden die Elektro- sowie Sanitärleitungen grundlegend erneuert, ein neuer Fettabscheider mit Hebeanlage im Außenbereich installiert, die Kühlzellen neu eingebaut und der gesamte Boden neu gefliest.

Anfang September soll die neue Küchenausstattung eingebaut werden – das Ziel ist, dass die neue Küche Ende September komplett fertig saniert ist. Die erforderlichen Arbeiten wurden gewerkeweise ausgeschrieben.

