Gifhorn

Alles andere als einen guten Eindruck hat das Schulgebäude an der Konrad-Adenauer-Straße in Gifhorn bei den Vertretern der Landesschulbehörde gemacht. Deren Mängelliste ist so lang, dass sich die Behebung auf Kosten in Höhe von geschätzt 630 000 Euro summiert und der Landkreis das nach Priorität nach und nach statt auf einmal abarbeiten kann. Der Kreistag stimmte in seiner jüngsten Sitzung einer ersten, überplanmäßigen Ausgabe zu.

Das einstige Domizil der Fritz-Reuter-Realschule an der Konrad-Adenauer-Straße ist heute noch in Nutzung. Es dient als Außenstelle der BBS 1 und Domizil der Förderschule Pestalozzischule, für die der Landkreis seit 2018 jedes Jahr weitere Räume zur Nutzung herrichtet. Als Drittes erfolgt nun seit dem Schuljahr 2021/22 nach und nach der Aufbau einer Förderschule Geistige Entwicklung als Interimslösung, bis der Landkreis dafür einen Neubau errichtet.

In der Vergangenheit gab es immer wieder Diskussionen über den baulichen Zustand des Gebäudes. „Der Verwaltung war der sanierungsbedürftige Gebäudezustand bekannt“, schreibt der Landkreis in der Vorlage für den Kreistag. Wegen der Kosten und der vielfältigen Nutzung sei eine Umsetzung aller nötigen Sanierungen bislang noch nicht möglich. „Da die Räume belegt sind, ist eine zusammenhängende Sanierung erschwert.“

Landesschulbehörde war im Oktober im Altbau an der Adenauer-Straße

Im Oktober war die Landesschulbehörde zu Gast in dem Altbau. Am 1. November sei der Bericht zu der Begehung im Schloss eingetroffen, so die Verwaltung weiter. „Die Landesschulbehörde hat verschiedene Mängel festgestellt.“ Geschätzte Kosten: 630 000 Euro. „Unter Bildung von Prioritäten soll diese Anforderungsliste nach und nach abgearbeitet werden.“

Kreistag stimmt für erste Ausgabe von 185 000 Euro

Für die dringlichsten Maßnahmen braucht der Landkreis 185 000 Euro. Es handele sich vorrangig um sicherheitsrelevante Maßnahmen sowie die Verbesserung von Akustik und Beleuchtung. Der Kreistag gab dafür nun grünes Licht.

Von Dirk Reitmeister