Landkreis Gifhorn meldet wieder gestiegene Corona-Zahlen

Landkreis Gifhorn

Mit Stand Mittwochabend (18.30 Uhr) hat der Landkreis Gifhorn die aktuellen Corona-Zahlen gemeldet. Seit Beginn der Pandemie gab es 5076 Tests, also 49 mehr als am Dienstag gemeldet. Insgesamt wurden 687 Menschen positiv getestet - damit gibt es 27 positive Ergebnisse seit Dienstag. Von den positiv getesteten Personen gelten 406 als inzwischen genesen, weitere 7 sind am oder mit dem Virus verstorben. Damit gibt es im Landkreis Gifhorn laut Verwaltung derzeit 274 aktive Fälle. Der maßgebliche 7-Tage-Inzidenz laut Niedersächsischem Gesundheitsministerium liegt bei 84,4 (Stand Mittwoch, 9 Uhr).

