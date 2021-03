Landkreis Gifhorn meldet neuen Corona-Todesfall

Landkreis Gifhorn

Ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus ist aus dem Landkreis Gifhorn zu vermelden. Wie die Kreisverwaltung mitteilt, ist die Person aus dem Kreis der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger bereits vorige Woche verstorben, die Gesamtzahl der Todesfälle steigt damit auf 167. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen innerhalb eines Tages beträgt zwei. Das heißt, dass sich innerhalb der vergangenen sieben Tage 312 Personen infiziert haben, die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 176,7. Das Gesundheitsamt hat binnen eines Tages 195 weitere Tests vorgenommen.

Einen positiven Corona-Test meldet die Kreisverwaltung aus der Christus-Kita Calberlah, dort ordnete das Gesundheitsamt eine Quarantäne bis zum 8. April an. Im evangelischen Kindergarten Knesebeck gab es drei weitere positive Testergebnisse, die bereits angeordnete Quarantäne bleibt bestehen. In der Kita am Sportzentrum Süd in Gifhorn wurde eine Person positiv getestet, auch hier gilt eine Quarantäne bis zum 8. April. Und in der DRK-Kita Schulstraße Isenbüttel wurden fünf weitere Personen positiv getestet, die bereits angeordnete Quarantäne bleibt bestehen.

Bei den Alten- und Pflegeheimen ist nach wie vor lediglich das Seniorendomizil Sonnenheide in Leiferde unter Quarantäne.

Für die Intensivstation des Helios-Klinikums in Gifhorn meldet das DIVI-Intensivregister fünf Covid-19-Patienten, von denen niemand beatmet wird. Helios selber informiert über 15 Covid-19-Patienten auf Normalstation und fünf auf der Intermediate-Care-Überwachungsstation.

Von der AZ-Redaktion