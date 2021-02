Landkreis Gifhorn meldet am Sonntag 15 Corona-Neuinfektionen – und keine Todesfälle

Gifhorn

Keine Veränderung bei der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn: Sie lag laut Landesgesundheitsamt am Sonntag bei 44,8. Das ist der gleiche Wert wie am Samstag. Außerdem informierte das Amt über 15 Corona-Neuinfektionen im Landkreis Gifhorn innerhalb eines Tages, das Gifhorner Gesundheitsamt hat keine weiteren Tests vorgenommen. Damit liegt die Gesamtzahl der Testungen seit Samstag bei 15 630, wovon 3587 Testergebnisse positiv waren. Innerhalb der vergangenen sieben Tage gab es 79 Neuinfektionen. Für den Landkreis Gifhorn wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Sonntag keine weitere Todesfälle vermeldet werden. Damit es seit Beginn der Pandemie bei insgesamt 126 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Nach eigenen Angaben liegen auf der Intensivstation des Helios-Klinikums aktuell elf Covid-19-Patienten, drei mehr als am Vortag. Dazu kommen zehn intensivmedizinisch betreute Patienten ohne Covid-19. Auf den Normalstationen sind von 173 Patienten insgesamt 14 mit dem Virus infiziert. In der Wittinger Klinik werden aktuell 20 Patienten betreut, keiner davon hat Corona.

