Landkreis Gifhorn

Seit Dienstag verwendet das Land Niedersachsen nur noch die vom Robert-Koch-Institut vermeldeten Zahlen zu Neuinfektionen und aktuellen Corona-Entwicklungen – und so auch der Landkreis Gifhorn. Er bezieht sich in seiner aktuellen Meldung über die Corona-Zahlen auf die RKI-Zahlen von 3.10 Uhr in der Nacht. Danach gibt es im Landkreis Gifhorn einen neuen Corona-Fall, die Gesamtzahl erhöht sich auf 5 335. Die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage liegt bei 162, die 7-Tage-Inzidenz bei 91,8. Getestet wurden im Gesundheitsamt 48 Personen innerhalb eines Tages.

In den Alten- und Pflegeheimen gibt es 15 aktive Fälle im Christinenstift sowie im Haus Niedersachsen in Oerrel. Das DIVI-Intensivregister vermeldet für den Landkreis sechs Covid-19-Patienten auf Intensivstation, einen weniger als am Vortag. Nach wie vor werden drei Covid-19-Patienten invasiv beatmet.

Von der AZ-Redaktion