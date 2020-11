Landkreis Gifhorn meldet Corona-Fall an der Fritz-Reuter-Realschule

Gifhorn

An der Fritz-Reuter-Realschule wurde eine Schülerin der Klassenstufe 8 positiv auf das Coronavirus getestet. Das hat der Landkreis Gifhorn am Mittwochvormittag auf AZ-Anfrage bestätigt. Das Mädchen sowie die gesamte Klasse, die sie besucht, sind derzeit in Quarantäne.

„Wo sich die Schülerin Infiziert hat, ist dem Gesundheitsamt nicht bekannt“, teilte Landrat Dr. Andreas Ebel mit. Am Dienstag noch war bei der Meldung der aktuellen Corona-Zahlen durch den Landkreis an die Presse keine Rede vom Fall an der Fritz-Reuter-Realschule.

Insgesamt 22 Kinder der betroffenen 8. Klasse sind in Quarantäne

Die Schülerinnen und Schüler der betroffenen Klasse werden laut Landkreis als Kontaktpersonen der Kategorie 1 (K1) geführt, entsprechend der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts ( RKI) wurde eine 14-tägige Quarantäne (bis 11. November) für die 22 Kinder der Klasse ausgesprochen. Die Eltern der Kinder werden derzeit informiert, hieß es dazu am Mittwochvormittag. Als Kontaktpersonen der Kategorie 1 gelten solche Personen, die direkten Kontakt zu einer infizierten Person hatten. Kontaktpersonen der Kategorie 2 (K2) sind solche Personen (hier beispielsweise Eltern und Geschwister), die Kontakt zu K1-Personen haben. Nach RKI-Richtlinien gibt es für die K2 keine weiteren Maßnahmen. Das Gesundheitsamt empfiehlt K2-Personen aber grundsätzlich eine freiwillige Quarantäne.

„Alle Schulen folgen den Vorgaben des Niedersächsischen Rahmenhygieneplans vom 22. Oktober. Die dort aufgelisteten Maßnahmen werden spezifisch an die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort angepasst und umgesetzt“, so der Landrat auf die Frage nach den jetzt an der Schule ergriffenen Maßnahmen. Einem Elternbrief zufolge, welcher der Aller-Zeitung seit Dienstagnacht vorliegt, gehört zu diesen Maßnahmen das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an der Schule. Die Schulleitung fordert die Eltern auf, „ihrem Kind also bis auf Weiteres mindestens zwei Masken mit in die Schule zu geben, damit sie bei Durchfeuchtung gewechselt werden kann.“

Getestet wird bisher nur die Familie der infizierten Schülerin

Getestet wird dem Landrat zufolge die Familie der infizierten Schülerin. Die RKI-Richtlinien geben vor, dass K1-Personen nicht getestet werden müssen, das Anordnen einer 14-tägigen Quarantäne ist ausreichend. Die Quarantäne bliebe auch dann bestehen, wenn ein Abstrich negativ ausfallen würde. „Die K1-Personen stehen aber weiterhin unter Beobachtung des Gesundheitsamtes. Entwickeln die K1-Personen Symptome, werden sie getestet“, so der Landrat.

