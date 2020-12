Landkreis Gifhorn legt Sportförderprogramm auf – und erntet Kritik von den Gemeinden

Landkreis Gifhorn

Wahrscheinlich hat es die SPD im Landkreis Gifhorn nur gut gemeint. Doch für die Pläne, das Programm des Landkreises zur Sportförderung aufzustocken, ernten die Sozialdemokraten und der Landkreis einige Kritik – auch aus den eigenen Reihen.

Zum 1. Januar tritt ein entsprechendes Programm des Landkreises in Kraft. Zunächst sind dafür jährlich 550 000 Euro vorgesehen. Die SPD will den Ansatz jedoch auf drei Millionen Euro erhöhen. Das erregt den Unmut der CDU-Kreistagsfraktion. Der Großteil der Sportstätten sei in kommunaler Hand, so ihr Argument. Eine Erhöhung der Fördersumme müsste dementsprechend durch eine höhere Kreisumlage finanziert werden. Mit der Folge, dass einige Kommunen die Sportstättenförderung in anderen Gebietseinheiten mitfinanzieren müssten. Die Kommunen wollen in diesem Bereich laut CDU aber selbst entscheiden – und deshalb plädierte die CDU während der Klausurtagung für den Kreishaushalt 2021 dafür, die ersten Erfahrungen mit dem Programm abzuwarten.

Kritik unter anderem aus der Sassenburg und aus Schwülper

Deutlicher wurde Sassenburgs Gemeindebürgermeister Volker Arms ( SPD) während der ersten Haushaltsberatungen in der Sassenburg. „ Sportförderung ist Aufgabe der Kommunen. Da hat der Landkreis nichts verloren.“

Und Schwülpers Bürgermeister Peter-Uwe Lestin übt besonders heftige Kritik. „Das ist undenkbar. Wie kann es im Kreistag eine Idee geben, drei Millionen Euro in die Sportförderung zu stecken. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde und in der geplanten Form wahrscheinlich sogar rechtswidrig.“ Laut Lestin, der ebenfalls SPD-Mann ist, sich aber nicht „als Partei-Soldat, sondern als Bürgermeister meiner Gemeinde gegenüber verantwortlich“ sieht, würde das Programm die Sportförderung in den Gemeinden in Frage stellen. „Wir zahlen jährlich in Schwülper 420 000 Euro an Sportförderung für Investitionen, Zuschüsse und den Unterhalt der Sportstätten. Wenn das Programm auf drei Millionen Euro aufgestockt wird, stecken da über die Kreisumlage 120 000 Euro von uns drin. Um den Wert muss ich dann unsere Förderung senken, da ich derzeit meinen Haushalt nicht ausgeglichen bekomme – eine Doppelförderung können wir nicht finanzieren, schon gar nicht mit der Aussicht, statt jährlich notwendige Maßnahmen vorzunehmen irgendwann mal nach Gutdünken des Landkreises Geld zu bekommen.“

Gemeinden im Papenteich kämpfen für Rückzahlung aus der Kreisumlage

Und besonders pikant: Selbst wenn eine Aufstockung der Kreisumlage aus Mitteln der Kommunen nicht notwendig sei, lehnt er das Programm ab. Denn die Gemeinden im Papenteich kämpfen gerade dafür, einen Teil der Kreisumlage zurück erstattet zu bekommen – was im Kreisfinanzausschuss allerdings abgelehnt wurde –, weil den Gemeinden dort wegen Corona Einkommensteuerverluste von insgesamt 1,36 Millionen Euro in diesem Jahr entstehen, der Landkreis aber Rücklagen bildet. „Wenn die Kreisumlage nicht um die drei Millionen Euro Sportförderung erhöht werden muss, heißt das für mich, das Geld für den Steuerausgleich ist da und könnte auch an die Gemeinde gezahlt werden. Da muss sich der Landkreis nicht hinstellen und mit unserem Geld unsere Aufgaben nach eigenem Ermessen ausführen.“

Von Thorsten Behrens