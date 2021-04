Landkreis Gifhorn investiert auch dieses Jahr in touristische Radwege

Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn wird auch in diesem Jahr seine Sanierung touristischer Radwege fortsetzen. Wie in den Vorjahren nimmt er sich in die Jahre gekommene Oberflächen von Waldwegen vor. Außerdem geht er auch eine neue Beschilderung an nach dem Vorbild in der Sassenburg.

In diesem Jahr hat sich der Landkreis den „Großen Rundkurs“ vorgenommen. Auf etwa 33 Kilometern Strecke sind laut Landrat Dr. Andreas Ebel Instandhaltung und Instandsetzung fällig. „Es handelt sich dabei um 20 Feldwegteilstücke mit Einzellängen von 0,3 bis 3,8 Kilometer Länge. Diese weisen bislang nur eine geringe Tragfähigkeit aus und zeigen sich dadurch in einem stark ,zerfahrenen’ Zustand.“

Bauarbeiten auf touristischen Radwegen: So wie hier anno 2019 bei Wagenhoff müssen auch in diesem Sommer Radwanderer mit Behinderungen rechnen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Darüber hinaus will der Landkreis zwei weitere Radwegeabschnitte, die parallel zu Feldwegen verlaufen, wieder herrichten, so Ebel weiter. „Alle diese Wegabschnitte erhalten als oberste ungebundene Deckschicht verdichtetes feinkörniges Material, was die Befahrbarkeit mit dem Fahrrad verbessert.“

Bis die Rad-Ausflügler auf Bagger und Bauarbeiter stoßen, wird noch so mancher Gegenwind um den Fahrradhelm pfeifen. Vor Ende der Brut- und Setzzeit am 15. Juli läuft da nichts, sagt Ebel. Und in ausgewiesenen Naturschutzgebieten dürften die Arbeiten erst nach Mitte August starten. Im November soll die Radweg-Bausaison dann abgeschlossen sein.

Radrouten trotz Bauarbeiten passierbar

Auf eine Vollsperrung will der Landkreis verzichten. Ebel: „Mit den Baufirmen wird vereinbart, auf den Radfahrverkehr Rücksicht zu nehmen, so dass die möglichst kurz gehaltenen Baubereiche auch an Arbeitstagen passiert werden können. Gelegentlich kann es jedoch zu kurzen Wartezeiten für die Radfahrer kommen.“

Bessere Ausschilderung: Im kommenden Jahr will der Landkreis Gifhorn nach dem Sassenburger Vorbild Wegweiser aufstellen. Das Kataster dazu stellt er in diesem Jahr auf. Quelle: Michael Franke Archiv

Es gibt auch Arbeiten, die der Radwanderer in diesem Jahr noch nicht sehen wird. Der Landkreis will aktuell ein Kataster für eine neue Beschilderung auflegen. „Hierfür ist beim Land eine Förderung nach dem ZILE Förderprogramm (Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung) beantragt“, so Ebel. Er erwarte eine Entscheidung über die Zuwendung in Kürze.

Touristische Radwege: Den Pfostenweg von Wilsche nach Bokelberge hat der Landkreis Gifhorn im vorigen Jahr erneuert. Quelle: Lea Rebuschat Archiv

Die Sanierung der touristischen Radwege ist ein Langzeit-Projekt des Landkreises und bereits 2019 gestartet. Da haben Bauarbeiter die Radwege von Gifhorn durch den Pocken bis zum Tankumsee sowie den Weser-Harz-Heide-Radweg zwischen Kästorf, Wagenhoff und Wahrenholz mit neuem Belag versehen. Im vorigen Jahr waren unter anderem der Allerradweg zwischen Wilsche und Bokelberge und der Radweg zwischen Gravenhorst und Isenbüttel an der Reihe. 2020 investierte der Landkreis 515 000 Euro. In diesem Jahr plant die Verwaltung mit 850 000 Euro.

Die Baustellen der kommenden beiden Jahre

Auch für das kommende Jahr hat der Landkreis schon Pläne. Für 991 000 Euro will er die neuen Schilder und Übersichtskarten aufstellen und weitere Wege sanieren: „Lehrpfad Drömling“, „Flüsse-Tour“, „Durch die Büttelei“ und „Grenzerfahrung“ sowie einzelne Verbindungsstrecken in gleicher Bauweise. Im Jahr 2023 geht es um die „Möblierung“: 826 000 Euro sind unter anderem für Ausrüstung, Bänke, Tische, Schutzhütten, Infotafeln und mehr eingeplant.

Das sind die dauerhaften Aufgaben über Jahre hinaus

„Auch für den Folgezeitraum werden Aufwendungen in entsprechender Größenordnung erforderlich sein, um die Qualität des Netzes dauerhaft sicherzustellen“, sagt Ebel. In diesem Zusammenhang seien auch Kosten für das Personal eingeplant, da nach der Rechtsprechung für die Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht regelmäßig Befahrungen vorzunehmen und diese auch zu dokumentieren sind. Zusätzlich sind noch Sachkosten in Höhe von 66 000 Euro jährlich für die Unterhaltung der Geräte, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung und ähnliches eingeplant.

Von Dirk Reitmeister