Landkreis Gifhorn hebt zu Mittwoch die Corona-Ausgangssperre auf

Gifhorn

Seit Donnerstag liegt die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn unter 100, am Montagmorgen waren es 92,9. Bleibt das auch am Dienstag so, gibt es laut Dr. Andreas Ebel „Perspektiven für Schulen, Kitas, Einzelhandel“. Der Landrat verkündete am Montag in einer Pressekonferenz zu den Auswirkungen der Corona-Bundesnotbremse auf den Landkreis nicht nur, dass die Gifhorner Ausgangssperre aufgehoben werde, sondern auch, dass sich die Menschen weiter an geltende Regeln halten müssten. Denn steigt der Wert an drei aufeinanderfolgenden Tagen wieder auf über 100, gibt es erneut Verschärfungen.

Und auf die habe der Landkreis keinen Einfluss. „Wir müssen dann nur verkünden, was dann über die Bundesnotbremse gilt. Lockerungen können weder Land noch Landkreis verordnen, lediglich Verschärfungen, die über die Anordnungen des Bundes hinaus gehen“, erklärte Erster Kreisrat Dr. Thomas Walter. Konkret soll am Mittwoch eine neue Allgemeinverfügung bekannt gemacht werden, die ab Freitag in Kraft tritt – wenn eben am Dienstag der Wert unter 100 liegt.

Lediglich für die Gastronomie ändert sich nichts

Schon früher tritt dagegen die Aufhebung der Ausgangssperre in Kraft. Und zwar am Mittwoch, 28. April, um Mitternacht. Ebel lobte in diesem Zusammenhang die Disziplin der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis. „Wir wollen das im Griff behalten. Halten Sie sich an die Regeln, damit das nicht ein Hin und Her wird.“ Ein Appell, dem sich Amtsarzt Josef Kraft sowie Christian Engel von der Gifhorner Polizei anschlossen. „Corona-Kontrollen machen uns keinen Spaß. Aber wir sind da und nehmen sie vor“, betonte Engel.

Eine dauerhafte 7-Tage-Inzidenz unter 100 hätte konkrete Auswirkungen auf die Menschen im Landkreis. Es dürften sich wieder Personen eines Haushaltes mit zwei Personen aus einem anderen Haushalt treffen, Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt. Alle Einzelhändler im Landkreis dürften mit dem Click- & Meet-Konzept wieder öffnen. Das Szenario B mit Präsenzunterricht im Wechselmodus an Schulen und Lockerungen für die Kitas wäre ab einer Inzidenz unter 100 an fünf Tagen in Folge erlaubt. Lediglich für die Gastronomie würde sich derzeit noch nichts ändern – sie bleibt vorerst geschlossen, ob die Werte nun unter oder über 100 liegen.

Zu Grunde gelegt werden die Zahlen des Robert-Koch-Institutes

Steigt der Wert wieder über 100, gilt erneut die 1+1-Regel bei den Kontakten. Beim Betreten des Ladens muss dann ein negatives Corona-Testergebnis vorgelegt werden. Liegt sie über 150, müssen die Geschäfte wieder schließen. Die Schulen würden weiter im Szenario B bleiben, ab einem Wert von 165 müssten sie komplett in den Distanzunterricht wechseln. Zu Grunde gelegt werden künftig ausschließlich die Zahlen des Robert-Koch-Institutes.

So ist das aktuelle Infektions-, Test- und Impfgeschehen im Landkreis Gifhorn

Im Rahmen der Pressekonferenz zur Aufhebung der Ausgangssperre sowie zu den Auswirkungen der Corona-Bundesnotbremse auf den Landkreis Gifhorn hat die Verwaltung auch aktuelle Details zum Infektions-, Test- und Impfgeschehen im Landkreis genannt.

Infektionsgeschehen​: Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es im Landkreis Gifhorn 5334 mit Corona Infizierte. In den vergangenen sieben Tagen waren es 164 Neuinfektionen. Laut Amtsarzt Josef Kraft finden 92 Prozent der aktuellen Infektionen im privaten Bereich statt. Im Flüchtlingscamp Lessien gibt es aktuell vier Infektionen, ein Block ist in Quarantäne. Die Bewohner zweier weiterer Blocks werden am 27. April getestet. In Kästorf gibt es neun Infizierte, zwei Wohnbereiche sind in Quarantäne. Und im Clausmoorhof sind neun Menschen in Quarantäne, nachdem eine Frau und ein Kind positiv getestet wurden. Kraft bittet in diesem Zusammenhang Menschen, die derzeit Ramadan feiern, sich an die geltenden Regeln zu halten, da die Infektionen in den drei Orten mit entsprechenden Feierlichkeiten im Zusammenhang stünden.

Testgeschehen​: Laut Landrat Dr. Andreas Ebel kommt der Aufbau der Test-Zentren im Landkreis Gifhorn gut voran. Derzeit gebe es zehn Zentren, weitere sollen demnächst geöffnet werden. Als gültige Tests für den Einzelhandel sowie für die körpernahen Dienstleistungen gelten laut Landkreisverwaltung Schnelltests mit schriftlichem Nachweis durch die Testzentren, per Nachweis über die Luca-App sowie Schnelltests, die direkt vor Ort vorgenommen werden.

Impfgeschehen​: Derzeit sind im Landkreis rund 33 000 Impfdosen verabreicht worden. Wöchentlich sollen künftig 5300 Impfungen im Impfzentrum dazu kommen sowie die Dosen, die von Hausärzten verabreicht werden. Mehr Termine werden für das Impfzentrum nicht vergeben, da 5300 die vom Land angewiesene Menge ist. Aussagen zu Impfstofflieferungen durch das Land seien nur für die kommenden Wochen möglich, aber nicht langfristig.