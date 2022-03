Landkreis Gifhorn hat Platz für Flüchtlinge aus der Ukraine

Landkreis Gifhorn

Der Landkreis Gifhorn bereitet sich auf die Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen vor. Landrat Tobias Heilmann: „Die Welle der Unterstützung und Solidarität im Landkreis Gifhorn ist riesig – das erfüllt mich mit Stolz. Es ist natürlich selbstverständlich, dass wir schutzsuchende Menschen bei uns aufnehmen.“ In Absprache mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Städte und Samtgemeinden soll den Menschen aus der Ukraine geholfen werden.

Die Suche nach Wohnraum geschieht vor Ort, wird aber von der Kreisverwaltung gebündelt und koordiniert. Privatpersonen oder Vermieter, die Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung stellen möchten, können sich per E-Mail an ukrainehilfe@gifhorn.de melden. Wer den Menschen aus der Ukraine bei alltäglichen Aufgaben als Dolmetscher oder Unterstützer bei Behördengängen helfen möchte, schickt eine Mail an ehrenamt-ukraine@gifhorn.de – sobald Bedarf besteht, wird sich die Kreisverwaltung dann melden.

Mehr als 200 freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften

Aktuell gibt es noch Platz in den kreiseigenen Gemeinschaftsunterkünften – für 40 Personen in Ehra-Lessien, kurzfristig wurden noch drei weitere Häuser mit rund 150 Plätzen hergerichtet, auch die Verpflegung ist sichergestellt. In der Unterkunft in Brome stehen noch zehn Plätze, im Clausmoorhof noch fünf Plätze zur Verfügung. Weitere dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten werden zurzeit geprüft.

Die Gifhorner Kreisverbände des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und des Technischen Hilfswerkes (THW) stehen zur Unterstützung bereit: Das DRK wird sich vorrangig um die Verpflegung der Flüchtenden kümmern und stellt zudem mindestens 100 Feldbetten parat. Der Landkreis Gifhorn verfügt über die Kreisfeuerwehrbereitschaft selbst über 160 Feldbetten. Außerdem sind im Clausmoorhof weitere 160 Betten verfügbar sowie zusätzlich 100 Betten bestellt.

Unterstützung soll bestmöglich koordiniert werden

Die Institutionen im Landkreis Gifhorn sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Sie betonen allerdings auch, dass es wichtig ist, dass die Hilfe strukturiert ankommt, damit Hilfsgüter bedarfsgerecht verteilt werden können. Der Landkreis Gifhorn steht mit den Gebietseinheiten und Hilfsorganisationen deshalb im ständigen Austausch, um Unterstützungsleistungen und Aufnahmemöglichkeiten bestmöglich zu koordinieren.

Die Not der Menschen in der Ukraine ist groß. Damit Hilfe tatsächlich ankommt, bittet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) gemeinsam mit den Schwestergesellschaften aus Polen und der Ukraine darum, keine nicht abgestimmten Lieferungen zu schicken. Angenommen werden nur abgesprochene, angeforderte Hilfslieferungen. Alles andere würde zu einem Infarkt lebenswichtiger Versorgungslinien führen. Hilfsangebote sollten daher ausschließlich über das DRK-Generalsekretariat geplant werden. Sandro Pietrantoni, Vorstand des DRK-Kreisverbands Gifhorn: „Wir als Kreisverband orientieren uns an der Handlungsprämisse des DRK-Generalsekretärs. Dieser kann die Lage vor Ort am besten beurteilen.“

Schutz für ukrainische Staatsangehörige

Ukrainische Staatsangehörige mit Reisepass sind nach aktueller Rechtslage zur visafreien Einreise nach Deutschland berechtigt und befugt, sich hier für 90 Tage aufzuhalten. Dieser visafreie Aufenthalt kann um weitere 90 Tage verlängert werden. Unabhängig davon können ukrainische Staatsangehörige nach einer Einreise einen Asylantrag stellen. Die EU-Kommission erarbeitet nach Kenntnis der Kreisverwaltung allerdings derzeit mit den Innenministerien der Mitgliedsstaaten eine Richtlinie für ein unbürokratisches Aufnahmeverfahren in allen Ländern. Dann könnten Flüchtlinge aus der Ukraine auch ohne Asylverfahren bis zu drei Jahre lang Schutz in der EU erhalten.

Die deutsche Kleiderstiftung verarbeitet aktuell die sehr große Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger und bringt viele tausend Pakete auf den Weg. Gleichzeitig muss die Kleiderstiftung ihre Annahme aktuell aber aufgrund der großen Menge aussetzen, da nicht alle Spenden gleichzeitig verarbeitet werden können. Die deutsche Kleiderstiftung ruft die Bürgerinnen und Bürger dazu auf, ihre Kleiderspende aufzuheben, bis die Annahme wieder möglich ist – auf dem Laufenden hält die Kleiderstiftung alle Interessierten per Newsletter. Auch eine finanzielle Spendenmöglichkeit an die Kleiderstiftung besteht: https://www.kleiderstiftung.de/geld-spenden/

Von der AZ-Redaktion