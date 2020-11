Landkreis Gifhorn ergreift Schutzmaßnahmen gegen die Geflügelpest

Landkreis Gifhorn

Zum Schutz vor der durch Wildvögel eingeschleppten Geflügelpest trifft der Landkreis Gifhorn besondere Vorkehrungen. So muss das Geflügel in gewissen Gebieten des Kreises eingestallt werden, in den anderen Gebieten gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen. Grund dafür ist, dass die hochgradig ansteckende Infektionskrankheit in Niedersachsen bereits bei Wildvögeln und Nutzgeflügel nachgewiesen wurde. Um eine epidemische Ausbreitung mit Tierverlusten und großen wirtschaftlichen Schäden zu vermeiden, macht der Landkreis Vorgaben.

Betroffen sind Gebiete, in deren Nähe sich Zugvögel häufig zur Rast niederlassen – das sind ein Streifen entlang der Oker und der Aller sowie der Tankumsee und die Zuckerteiche nördlich von Meine. Wer dort Geflügel hält, wird aufgefordert, die Tiere in geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die das Eindringen von Wildvögeln verhindert, zu halten.

Das sind die konkret betroffenen Gebiete:

Konkret gilt das für das Gebiet am Tankumsee einschließlich Ferienhausgebiet zwischen Kreisstraße 114, Elbe-Seiten-Kanal, Allerkanal und Abzweig zur Kreisstraße 117; in der Samtgemeinde Meinersen gilt es 500 Meter beiderseits der Oker zwischen Seershausen und Müden (mit Ausnahme der Orte Seershausen, Meinersen, Ahnsen und Müden) sowie 500 Meter beiderseits der Aller zwischen Flettmar und der Kreisgrenze zu Celle. In der Samtgemeinde Papenteich muss aufgestallt werden im Umkreis von 500 Metern um die Klärteiche der ehemaligen Zuckerfabrik Meine sowie nördlich der A2 auf 500 Metern Breite beiderseits der Oker (ausgenommen die Orte Schwülper, Didderse und Hillerse).

Regelungen für alle Geflügelhalter im kompletten Landkreis

Darüber hinaus gilt für alle Geflügelhalter mit bis zu 1000 Tieren im Landkreis, dass die Ein- und Ausgänge zu Ställen gegen unbefugten Zutritt gesichert sein müssen. Betriebsfremde Personen dürfen sie nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung betreten. Die Schutzkleidung muss nach Gebrauch desinfiziert werden. Nach jeder Einstallung oder Ausstallung sind die benutzten Gerätschaften und der Verladeplatz zu reinigen und zu desinfizieren, ebenso frei gewordene Ställe und Fahrzeuge nach einem Geflügeltransport.

Im Landkreis Gifhorn werden zurzeit etwa 650 000 Stück Geflügel gehalten. Infektionen des Menschen mit den Viren wurden bislang nicht bekannt, eine Empfänglichkeit des Menschen kann jedoch auch nicht völlig ausgeschlossen werden. Fehlende Schutzmaßnahmen können laut Kreisverwaltung sehr schnell zur Infektion des Geflügelbestands führen. Mit den genannten Vorkehrungen will die Verwaltung zunächst eine großflächige Aufstallungspflicht für den gesamten Landkreis vermeiden. So sollen eine Weiterverbreitung des Virus und eine Gesundheitsgefährdung empfänglicher Tiere in engerer und weiterer Umgebung verhindert werden.

