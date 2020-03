Coronavirus: Landkreis Gifhorn bestätigt zwei Fälle einer Infektion

Gifhorn

Jetzt hat auch der Landkreis Gifhorn seine ersten Corona-Fälle. Zwei Menschen aus dem Landkreis haben sich laut Kreisverwaltung mit dem Virus infiziert und wurden inzwischen positiv getestet. Das teilte die Kreisverwaltung am späten Mittwochnachmittag mit.

Zwei Personen positiv getestet

„Im Landkreis Gifhorn gibt es die ersten beiden bestätigten Fälle einer Corona-Infektion. Das Gesundheitsamt wurde am Mittwochnachmittag vom Landesgesundheitsamt in Hannover darüber informiert, dass zwei Personen positiv auf das Virus getestet wurde. Grundsätzlich ändert sich für die Bevölkerung unmittelbar durch das Auftreten der ersten Corona-Fälle nichts“, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Kreises.

Beide Betroffenen in Quarantäne

Eine Person hat sich offenbar bei einem Italien-Urlaub infiziert. Sein letzter Kontakt zu einer nachweislich mit Corona infizierten Personen aus der Reisegruppe war am Samstag, 8. März 2020. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub hat sich die Person umgehend beim Gesundheitsamt gemeldet und ist seitdem in häuslicher Quarantäne. Die zweite Person hat sich vermutlich bei einer Großveranstaltung infiziert. Die Personen haben laut Kreisverwaltung keine schweren Symptome, daher befinden sie sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt in häuslicher Isolation, ebenso wie ihre Mitbewohner. Die Versorgung der infizierten Person und der weiteren Verdachtsfälle ist gewährleistet.

Gesundheitsamt ermittelt Kontaktpersonen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Gifhorn ermittelt und veranlasst bereits seit Entnahme des Abstriches alle weiteren Schritte. Dazu gehört insbesondere, die Kontakte der infizierten Personen im Zeitraum von zwei Tagen vor dem Auftreten der Symptome zu ermitteln, um mögliche Ansteckungsketten zu unterbrechen. Das Gesundheitsamt ermittelt und kontaktiert betroffene Personen. Aus Datenschutzgründen werden keine weiteren Angaben zu dem Fall gemacht.

Landrat ruft zur Ruhe auf

Landrat Dr. Andreas Ebel ruft alle Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises Gifhorn dazu auf, Ruhe zu bewahren. „Der Landkreis Gifhorn ist gut vorbereitet. Die Absprachen mit beteiligten Organisationen stehen. Außerdem habe ich schon vor gut einer Woche einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen, der sich inzwischen täglich trifft, um die aktuelle Lage zu besprechen und weitere Maßnahmen rechtzeitig ergreifen zu können.“

Bürgertelefon eingerichtet

Über die Homepage und die Facebook-Seite des Landkreises Gifhorn erfahren alle Interessierten regelmäßig alles zu den aktuellen Entwicklungen. Darüber hinaus ist das Bürgertelefon der Kreisverwaltung ab sofort auch samstags und sonntags von 8 bis 16 Uhr über folgende Telefonnummer kostenlos erreichbar: 0800 8282444. Für allgemeine Fragen zum Coronavirus, aktuellen Zahlen und den ausgewiesenen Risikogebieten ist die Homepage des Robert-Koch-Institutes am besten geeignet.

Hygieneregeln beachten

Für die eigene Sicherheit und die der Mitmenschen gilt nach wie vor, die Hygieneregeln einzuhalten. Der Landkreis Gifhorn sieht derzeit keinen Anlass für Schließungen von Einrichtungen oder generelle Absagen von Veranstaltungen. Es liegt auch in der Eigenverantwortung des Einzelnen, sein Infektionsrisiko beispielsweise durch Vermeidung großer Menschenmengen zu reduzieren. Dies gilt insbesondere für ältere Menschen und solche mit Vorerkrankungen.

Aktuelle Zahlen

Mit Stand Mittwoch, 11. März, gibt es im Landkreis Gifhorn 29 getestete Personen, sechs Verdachtsfälle und zwei mit Corona infizierte Personen.

Von von der Redaktion