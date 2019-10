Landkreis Gifhorn

Alkohol und Drogen spielten am Wochenende bei Polizeieinsätzen in Gifhorn, Ummern und Wesendorf eine Rolle. Bei zwei der Vorfällen verursachten die Fahrzeugführer Unfälle.

Am Samstagmorgen stürzte in Gifhorn ein Radfahrer mit seinem Lastenrad im Bereich des Schillerplatzes und verletzte sich dabei leicht. Bei der anschließenden Unfallaufnahme wurde von der eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzung Atemalkohol festgestellt. Ein Test ergab einen Alkoholwert von 1,36 Promille. Daraufhin wurde der Radfahrer eine Blutprobe entnommen.

2,76 Promille in Ummern

Kurz vor Mitternacht kam es am Samstag zu einem weiteren Verkehrsunfall – diesmal in Ummern. Nach dem Besuch einer Feier fuhr der 24-jährige Fahrzeugführer aus Ummern laut Polizei mit seinem Pkw auf der Dorfstraße in Richtung Wesendorf. Nahe der Ortsmitte kam er nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei zwei geparkte Pkw und einen Zaun. Der Aufprall war so stark, dass die Airbags auslösten. Anwohner halfen dem Fahrer aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Glücklicherweise trug er keine Verletzungen davon. Als die Polizei den Unfall aufnahm, pustete der junge Mann 2,76 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt und später eine Blutprobe entnommen. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

Drogenverdacht in Wesendorf

Und am Sonntagvormittag wurde in der Straße Katzenberg in Wesendorf ein Pkw-Fahrer von der Polizei kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht einer Fahrt unter Drogeneinfluss. Nach einer Überprüfung vor Ort steht der 30-jährige Wesendorfer im Verdacht, vor Fahrtbeginn Cannabis konsumiert zu haben. Deshalb wurde eine Blutprobe entnommen, auf den Mann kommt jetzt ein Verfahren zu, die Weiterfahrt wurde ihm zunächst untersagt.

Von OTS